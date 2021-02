Trenden fortsetter: - Det er for galt at noen skal føle at de ikke har råd

– Fenomenet har blitt større og større. Det er helt normalt at slike ting eskalerer. Prangende forbruk tar over. Vi ser det samme når det kommer til for eksempel julekalendere og bryllupsgaver. Det skal som regel toppes ved neste anledning, sier trendforsker og sosialantropolog Gunn-Helen Øye.

Babyshower, en fest som arrangeres for å feire et kommende barn, har lenge vært vanlig i USA. De senere årene har det også blitt mer og mer populært i Norge.

– Må roe seg kraftig ned

Magnhild Sundland har tidligere vært gjest i Trd.by-podkasten Singelkrisa, hvor babyshower har vært tema.

– Norge må roe seg kraftig ned. Babyshowers har tatt helt av. Det er venninnen min som har valgt å bli befrukta. Hvorfor skal jeg betale så store mengder, da? spurte Magnhild under podkasten i september 2019.

Siden da har hun selv fått barn, og ble mamma til Rikke i november i fjor. Innstillingen til babyshower har ikke nødvendigvis forandret seg av den grunn.

– Det er viktig å understreke at jeg ikke synes det er moren sitt ansvar at venninner pusher på for å få en storslått babyshower. Det er samfunnet som har drevet oss fram til dette punktet. Folk blir påvirket av bilder på sosiale medier og influensere som får alt fra ballonger til kaker sponset, sier Magnhild til Trd.by.

Hun er bekymret for at det har gått altfor langt, og at mange kjenner på et press.

– Det er for galt at noen skal føle at de ikke har råd til å dra i babyshower. Jeg har selv gitt en body i gave en gang, og selv om jeg i utgangspunktet følte at det var en fin gave, druknet den i alt det andre.

Stigende trend

I 2014 etablerte Caroline Barca nettsiden dinbabyshower.no, hvor hun selger pynt, bleiekaker og gaver. På den tiden var det ikke så mye snakk om babyshower, ifølge henne.

– Det har vært en stigende trend de siste syv årene, med en liten nedgang etter korona naturligvis. Jeg tror det har blitt såpass populært fordi vi liker å feire ting og fordi vi ønsker å sette pris på hverandre, sier Barca.

For to år siden dukket også fenomenene «dadchelor party» og «gender reveal» opp, forklarer hun. Førstnevnte for å feire far, og sistnevnte en fest for å avsløre barnets kjønn.

– «Gender reveal» har tatt helt av. Vi ser det på sosiale medier at mange synes det er en morsom greie. Foreldrene vet gjerne ikke selv hvilket kjønn det er, mens en venn eller familiemedlem steller i stand festen, forklarer Barca.

– Er dette med på å skape et kjøpepress?

– Det er en del som tar kontakt med meg angående dette. Det beste er nok å legge lista etter hva moren selv ønsker. Jo mer, jo bedre er ikke nødvendigvis riktig. Noen liker å pynte mye, men det er ikke det som er hovedpoenget. Det handler om å gi mammaen en time out i hverdagen.

– Har babyshower-fenomenet tatt for mye av?

– Jeg synes ikke det er et hysteri, men det er nok mange som kan bli lei seg dersom det ikke stelles i stand en babyshower. Med nettbutikken ønsker jeg at man skal vise at man er glad i hverandre og setter pris på hverandre, sier Barca.

– Fremdeles bakkekontakt

Eva Lill Nydahl fra Kroppanmarka står bak Facebook-siden «Bleiekaker.no». Hun lagde sin første bleiekake i 2013 til tantebarnet sitt, men etter hvert ble det en hobby. Nydahl har etter det lagd massevis av bleiekaker på bestilling i Trondheim.

– Det har eskalert etter hvert, og blitt mer og mer med årene. Jeg lager noe til dåp, men det går aller mest i babyshower, sier Nydahl.

Også butikkene merker at babyshower er noe som har kommet for å bli.

– Det har blitt mer og mer vanlig. De som kommer hit er opptatt av at de skal kjøpe noe som er ekstra fint til babyshoweren, men de er også opptatt av kvalitet. Det blir mye oppmerksomhet rundt pakken når den skal pakkes opp rundt et bord med mange, sier innehaver ved barne- og babybutikken Lille Martine, Wenche Bakke.

Hun forteller at de som handler babyshower-gaver bruker alt fra 200 til 1000 kroner.

– Jeg føler ikke det er noe kjøpepress. Gaven skal være fin, men en body er nok og det kan du få for et par hundre kroner. Vi nordmenn har fremdeles bakkekontakt, fortsetter Bakke.

Forskjeller fra gruppe til gruppe

Gunn-Helen Øye sier at babyshower for mange unge har blitt en viktig del av det å bære fram et barn.

– Fenomenet startet i storbyene, og har nå spredt seg til land og bygd, sier Øye, og legger til at størrelsen på festen varierer fra gruppe til gruppe og kultur til kultur.

– I mange settinger, slik som babyshower, er det uskrevne regler om at man skal ha med gave. Forventningene til hvor mye det skal brukes på en gave, er forskjellig fra gruppe til gruppe, fortsetter hun.

Øye peker på at det i noen kretser kanskje ikke er vanlig med gaver i det hele tatt.

– Mange unge er opptatt av bærekraft og har en redusert livsstil. De vil kanskje ha en samling uten gaver, mens andre grupper kjøper dyre ting til hverandre.

Å anslå hvor mye som brukes i gjennomsnitt når det inviteres til babyshower, tror Øye blir vanskelig.

– Det blir bare større og større, og har satt seg som en normalitet hos mange. Det er synd hvis noen ikke tør å sifra at det er for dyrt. Dette bør reguleres innad i gruppene.

En annerledes shower

Da Magnhild skulle ha barn, var hun tydelig på at hun ikke ønsket en storslått babyshower til samboeren.

– For meg var det viktig at folk kom for å feire at vi skulle ha barn, ikke gaver og masse pynt. Det er jo det som er det viktigste – nemlig selve feiringen av mor og barnet, sier Magnhild.

I hennes babyshower var det både menn og kvinner til stede.

– Gjestene kunne ta med seg barna sine, og de som ville kunne drikke sprudlevann. I tillegg hadde jeg fokus på brukte gaver. Det var ingen tradisjonell babyshower, men det ble fint likevel, sier Magnhild.