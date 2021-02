Sanna (23) driver egen butikk: - Det er ikke noe vits for oss å ligne på noen i Midtbyen

– Det er mye å gjøre her ute. Akkurat nå er det rolig både på grunn av korona og at vi ikke er i sesong, men det tar seg nok betraktelig opp etter påske, sier hun.

Familien til Sanna driver Nypan Hagesenter på Leinstrand. For to år siden bestemte hun seg for å åpne Nypan Interiør på familiegården.

– Jeg betjener kassa, bestiller varer, pakker inn ting som skal ut gjennom nettbutikken og styrer Instagram-kontoen. I tillegg jobber jeg på hagesenteret, så det er nok å gjøre. Om sommeren springer jeg fram og tilbake. Det blir ikke tid til mye fri, sier Sanna og ler.

Opptatt av hage og hjem

Planen var egentlig at 23-åringen skulle åpne gårdsbutikk, men hun har alltid vært opptatt av interiør.

– Det føltes naturlig å åpne en interiørbutikk her. Folk som er opptatt av hage, er som regel også opptatt av hjem. I det siste har det nok vært ekstra mye fokus på hage, hjem og interiør, sier Sanna.

Butikken ligger tjue minutter med bil utenfor Trondheim sentrum. Sanna forklarer at kundene på hagesenteret sto for mye av besøket i butikken i begynnelsen.

– I det siste har vi hatt mange kunder som kun kommer hit for interiørbutikken. Det hadde vi ikke forventet da vi starta. Mange har oppdaget oss på Instagram eller hørt om oss fra venninner.

Må skille seg ut

På grunn av beliggenheten er Sanna også opptatt av at butikken skal skille seg ut. Hun tar kontakt med leverandører for å få varer som ingen i nærheten har.

– Det er ikke noe vits for oss å ligne på en butikk i Midtbyen. Vi må klare å trekke kundene ut hit, sier Sanna, som har fokus på skandinavisk interiør i butikken.

23-åringen har tidligere jobbet som deltidsansatt ved Kremmerhuset, men hadde ingen erfaring fra butikkdrift utenom det.

– Det har vært en bratt læringskurve, hvor jeg blant annet har måttet style en hel butikk og lære meg hvordan man driver en nettside.

Vokser på sosiale medier

Også Sanna ble bekymret da korona kom. Til tross for pandemien har det gått bra med butikken ifølge henne. I 2020 hadde nettbutikken en omsetning på rett i underkant av 450 000 kroner. I januar i fjor omsatte nettbutikken for 5000 kroner, mens det i år var 70 000.

Sanna tror mye av veksten skyldes synligheten på Instagram. I skrivende stund har Instagramkontoen til butikken 4600 følgere.

– I utgangspunktet skulle vi ikke ha nettbutikk, men ei nettside. Jeg priser meg lykkelig for at nettbutikken finnes i dag. I går var det tre kunder innom butikken, så da er det fint å være på nett også.

Hun peker også på at flere har blitt opptatt av å støtte de små, lokale butikkene etter korona.

– I tillegg tror jeg det har noe å si at jeg står her selv hver dag. Man får ikke følelsen av å være i hvilken som helst kjedebutikk.