2020 var året da Dani for første gang gikk i pluss: - Det er fint å være liten også

I 2016 åpnet han og ektemannen Knut Jørgen H. Rotabakk frisørsalongen No. 26 Hairstyle i Innherredsveien. Fram til da hadde Dani jobbet ved en salong i Midtbyen, men paret bestemte seg for å satse for seg selv da muligheten om å kjøpe lokalene dukket opp.

– Vi har hatt fire positive år her. Det har selvfølgelig vært hardt arbeid, med mange opp- og nedturer. Når nyheter om at renta har økt har kommet, har vi merket det. De fleste kutter nok ned i personlig pleie som hud- og hårtjenester aller først, sier Dani, som er frisør og eneste ansatte ved salongen.

Frisørene ser en tydelig trend. Nå vil «alle» ha denne frisyren - Mange med langt hår kommer til oss og føles seg klare for en skikkelig make over.

Måtte stenge

Som resten av landets frisørsalonger, måtte også No. 26 Hairstyle stenge dørene 12. mars i fjor. Dani ble permittert, og den eneste inntekten salongen hadde i seks uker var lønna han fikk Nav.

– Det var en tung periode. Vi fikk heller ikke noe fra staten. Vi er en liten bedrift, og når vi eier lokalene har vi heller ikke de store utgiftene, forklarer Knut Jørgen.

De var begge redde for at kundene ikke skulle komme tilbake igjen når frisørsalongene fikk åpne opp etter å ha vært stengt i seks uker.

– Vi skal ikke legge skjul på at vi var redde. Vi har drevet salongen nøkternt i mange år, og hadde en buffer, men fryktet at det kunne ta lang tid før kundene kom tilbake igjen.

Så mye kan studentene få i regjeringens nye krisepakke Regjeringen foreslår 1,1 milliarder kroner til tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene. Regjeringen vil også bevilge penger til ulike tiltak for ungdom og unge ledige og nyutdannede.

Opptur i mai

Oppturen ble imidlertid stor i mai. I tillegg til at de faste kundene kom tilbake, har Dani også fått mange nye kunder.

– Vi måtte rett og slett tenke annerledes. Før kunne jeg ha to kunder i salongen samtidig, men etter at vi åpnet opp igjen har jeg kun hatt én. Det handler både om service og smittevern. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at kundene føler seg trygge her, fordi vi er en liten salong, sier Dani, som også har hatt større fokus på salongens sosiale medier under pandemien.

De nye kundene har han fått gjennom tilbakemeldinger fra gamle.

– De har hørt at det er hjemmekoselig og trygt her. Det er viktig for oss, legger Dani til, som også har fått bedre tid til å desinfisere salongen mellom hver kunde.

Da Ane (28) fra Trondheim mistet jobben, startet hun sin egen arbeidsplass Da Ane Salberg Solberg fra Trondheim mistet jobben på grunn av korona, måtte hun finne på noe nytt. Resultatet ble et eget klesmerke.

Første plussår

Å være en liten bedrift under en pandemi har med andre ord ikke kun ført til ulemper for paret.

– Det er selvfølgelig kjekt rent økonomisk å ha en stor kjede i ryggen. Men det er fint å være liten også, dersom kundene finner det best mellommenneskelig.

Ifølge ekteparet har salongen i 2020 for første gang gått i pluss siden oppstarten i 2016.

– Vi har hatt en mye jevnere strøm av kunder, og brukt tiden bedre. Det er artig at vi går i pluss, uten at vi har fått hjelp fra noen støtteordninger, sier Dani.

Regnskapstallene fra Proff viser at No.26 Hairstyle omsatte for i overkant av 600 000 kroner i 2019. Resultatet før skatt viser et underskudd på 21 000 kroner. Foreløpig regnskapstall for 2020 viser et overskudd på 30 000.

Vennegjeng fra Trondheim åpner ny butikk i Midtbyen Da en av byens bruktbutikker flyttet fra Trondheim, så vennegjengen på det som et tegn. Nå åpner de sin egen butikk.

Tok av i nettbutikken

Da landet stengte ned i mars, stengte også Kristian Elvedal butikken Keiserens nye trær på Bakklandet. I tillegg til å permittere to ansatte, permitterte han også seg selv. Så tok det helt av i nettbutikken.

– Jeg endte opp med å jobbe mye mer enn jeg skulle, og måtte trekke permitteringen på meg selv, forklarer han.

Han forteller om et uforutsigbart år, men har heldigvis hatt nettbutikken å lene seg på i perioder det er færre kunder som bruker byen.

– Sammenlignet med i fjor har vi hatt en omsetningsøkning i alle månedene i 2020. Det er mange år med hardt arbeid som ligger bak, og jeg priser meg lykkelig for alle kundene som har brukt oss, sier Elvedal, som åpnet nettbutikken for over åtte år siden.

På Bakklandet har han holdt til siden 2018. Elvedal tror pandemien har gjort folk mer bevisste på hvordan de har det hjemme.

– Når man går hjemme, ser man hva som må gjøres. Mange har pusset opp og handlet siste finish hos oss, sier Elvedal.

Det at folk har blitt mer bevisste på hvor de bruker pengene sine, og at de har ønsket å støtte opp lokalt, tror han også har mye å si for at det har gått såpass bra som det har gjort med butikken det siste året.

Økning i sommer

Innehaver ved Café le Frère, Kjell Harry Lyngaas, forteller at også de har hatt omsetningsøkning. Ifølge han hadde den enkeltstående kafeen en omsetningsøkning på 50 prosent i juli, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Utgiftene har økt med alle smitteverntiltakene, og vi har færre bord. Vi vet ikke hvordan det totale regnskapet ser ut ennå, men vi er glade for at sommeren var god med omsetningsøkning i både juli og august, sier Lyngaas.

Han beskriver 2020 som et annerledes år, med mye negative, men også positive hendelser.

– Vi har sett at flere trøndere og nordmenn generelt har brukt byen. Folk støtter opp om de små bedriftene, noe vi setter pris på. Hurtigrute- og cruiseskipsturistene har hatt lyst til å prøve ut noe av det vi har, men vi ser at nordmenn har hatt lyst på alt. Det har vært veldig bra, sier Lyngaas og ler.

Han roser de ansatte som har stått på gjennom pandemien.

– De ansatte har vært veldig flinke. Nå bretter vi opp ermene, og fortsetter inn i 2021.