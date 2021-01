Studentene kan få 1,1 milliarder kroner i regjeringens nye krisepakke

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Over 1000 meldte seg da Karen ville skaffe folk nye venner - Vi sa på forhånd at vi ikke visste om det kom til å være tre eller 300 påmeldte til arrangementet, sier Samfundet-leder Karen Mjør.

Studentene er fornøyd.

– Krisepakken som nå ligger på bordet, har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Koronaløft for unge til 350 millioner

Regjeringen vil også bevilge 350 millioner kroner til ulike tiltak for ungdom og unge ledige og nyutdannede.

Ungdom har vært spesielt rammet av koronapandemien ved arbeidsledigheten. Nå vil regjeringen gi penger til tiltak for lærlinger, mer fleksible utdanningstilbud og jobbstøtte. Dessuten skal Nav få 50 ekstra millioner til å følge opp unge arbeidssøkere.

– I mars opplevde Norge den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig, og arbeidsmarkedet er fortsatt veldig tøft. Det gjelder særlig for unge mennesker og for de med lav eller ingen formell utdanning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som legger til at regjeringen vil satse for å skape arbeidsplasser og utdanningsmuligheter spesielt for unge og nyutdannede

Regjeringen vil gi 100 millioner til ulike tiltak for lærlinger, 140 millioner til fleksible utdanningstilbud og 60 millioner til individuell jobbstøtte.