Populære hudpleieprodukter trekkes tilbake

– Infeksjonen av produktene utgjør i de fleste tilfeller ikke en risiko for forbrukere med et normalt fungerende immunforsvar, men for forbrukere med dårlig immunforsvar kan produktene utgjøre en risiko, skriver selskapet i en pressemelding.

Produktene det gjelder, er Meraki Handlotion Tangled Woods med batchnummer 231500 og 231135, gaveesker med nummer 202018 og 202019, Meraki Handlotion Northern Dawn med produktnummer 231727 og gaveesker med nummer 202023, Meraki Pure Bodylotion 231530, Meraki Handlotion Linen Dew 231524 og 231822, Meraki Handlotion Harvest Moon med nummer 231227, og Meraki Handlotion Linen Dew 225382.

Ikea trekker tilbake knekkebrød – inneholder giftig gass Ikea trekker tilbake 3.845 pakker med flerkornsknekkebrød som er solgt i Norge. Det er påvist den giftige gassen etylenoksid på sesamfrøene i knekkebrødene.

Batchnummeret er trykket på bunnen av emballasjen. Forbrukere blir bedt om å kassere produktet eller returnere det til butikken der de kjøpte det.