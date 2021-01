Midt under pandemien startet Caroline (28) fra Trondheim sitt eget klesmerke

- Jeg hadde aldri sydd i silke før, noe som er ganske vanskelig. Jeg brukte mye tid på å finne design som jeg klarte å sy klær av, ler Caroline Naustvoll.

28-åringen fra Trondheim har lenge drømt om å kunne designe klær under et eget merke. Våren 2020, midt under den verste pandemirunden, bestemte hun seg for å gripe muligheten under navnet Caroline N.

- Jeg tenkte det ville bli vanskelig å finne noe annet arbeid på en stund, så jeg måtte bruke tida til å gjøre noe lurt. Da passa det bra å etablere klesmerket.

Gjenbruk med tekstiler fra India

Frem til vintage- og redesignbutikken Prisløs la ned her og flyttet til Oslo, jobbet Caroline med redesign for dem. I tillegg er hun med og driver Fikse-klubben, et tilbud Trd.by har omtalt tidligere.

- Jeg jobber bare med gjenbruksmaterialer, og gjorde mye research for å se hvilke tekstiler det er mulig å få tak i rundt omkring. Jeg fant en leverandør i India, og alle tekstilene er brukte sarier jeg bestiller derfra, forklarer Caroline.

Mens Prisløsbutikken fortsatt holdt til i byen, fikk Caroline føre merket sitt der. Siden flyttingen har hun solgt klærne via Instagram, og denne uka begynte hun å selge klærne sine i nettbutikken ence.no - et samlested med mange bærekraftige merker. Prisløsbutikken i Oslo skal også føre klærne hennes videre.

Merket byr på plagg som kimonoer, kjoler og bluser, og når alt skal lages av gjenbruktekstiler, er det ikke gitt at prosessen alltid er like enkel.

- Hvert plagg er et svært puslespill siden tekstilene er brukte, og siden det kan være flekker eller hull som jeg må jobbe meg rundt. I tillegg vil jeg få brukt opp mest mulig av stoffet. Det kan ta 8-9 timer før et plagg er ferdig. Og det er før all billedtakingen, ler Caroline.

Drømmen om å bli designer hos miljøversting

Caroline studerte søm og design i 2013, og hadde som mange andre en drøm om å bli klesdesigner. Der lærte hun fort at klesindustrien er en miljøversting, og forteller at hun tenkte at hun måtte gjøre noe med dette.

- Det ble viktigere for meg å være med og endre industrien, enn å bidra til den sånn som den allerede var. En skoleoppgave med gjenbrukstekstiler fikk meg til å tenke, her er det noe. Hvorfor gjør ikke folk mer av dette?

Caroline forteller at hun bevisst velger tekstiler som har lang levetid hvis man vasker og behandler klærne riktig. I tillegg forsøker hun å lage anvendelige plagg som kan brukes mye og på ulike måter - og som kan passe «alle».

- Siden det bare blir laget ett av hvert plagg, vil jeg at mange skal ha muligheten til å bruke det. Det skal kunne passe så mange som mulig, og kjolene og kimonoene har derfor knytebelte som gir passformen.

Håp om skreddersøm i showroom

Caroline har allerede testet ut å selge klærne sine gjennom en popup-butikk på et kjøpesenter i Asker, og har håp om å gjøre noe lignende her i Trondheim.

- Det kuleste hadde vært om jeg hadde hatt et showroom her i Trondheim der klærne kan henge, og kunder kan komme innom og velge stoffene selv. Det ville igjen vært enda mer miljøvennlig - made to order.