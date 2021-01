«Mr Bean» frykter for ytringsfriheten – legger skylden på sosiale medier

Til Radio Times legger han skylden på sosiale medieplattformer, som han mener har ført til en økt polarisering.

– Problemet vi har på nett er at en algoritme bestemmer hva vi ønsker å se, noe som gjør at det skapes et forenklet, todelt bilde av samfunnet. Det blir et tilfelle av at enten er du med oss, eller så er du mot oss. Og om du er mot oss, fortjener du å bli kansellert, sier Atkinson.

Han kaller den såkalte «cancel-kulturen» for «det digitale svaret på middelalderens pøbel som streifet rundt i gatene på jakt etter noen å brenne».

– Det er skummelt for alle som er et offer for den horden, og det fyller meg med frykt for fremtiden, sier Atkinson ifølge Deadline.

På den lystigere siden hintet han om mulige planer for å gjenopplive sin ikoniske, mer enn 30 år gamle BBC-komedie «Svarte orm» som også rullet over norske skjermer. Atkinson var forbeholden, men sier det «langt fra var umulig» og bekreftet at det hadde vært konkrete samtaler om en ny serie.

Han snuser også på mulighetene for å utvikle en animert «Mr. Bean»-film, fordi han ikke liker å spille karakteren live lenger.

– Det er lettere for meg å spille karakteren vokalt enn visuelt. Jeg liker ikke særlig godt å spille ham. Ansvaret tynger, og jeg finner det stressende og utmattende, sa Rowan Atkinson til Radio Times.

I mellomtiden er han i gang med en Netflix-serie kalt «Man vs. Bee», en tidelers kortfilmserie viet en kar som havner i krig med en bie mens han passer på et herskapshus. Den kommer på strømmetjenesten i 2021.