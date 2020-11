Denne uka var det avslutning av rekruttskolen for Luftforsvaret ved KNM Harald Haarfagre i Stavanger. Det ble en helt spesiell opplevelse for Stine Raknes. Foran en fullt oppstilt appellplass ble hun kåret til årets beste rekrutt.

– Det var veldig stort, og ikke forventet i det hele tatt. Vi er jo mange rekrutter ved skolen. Men det var stas å få en bekreftelse på at jeg har gjort noe bra, sier Stine.

Tredje dame

Før hun gikk inn i militæret var hun en del av Heimevernsungdommen i tre år. Her fikk hun føle på det å utfordre seg selv, og var dermed også veldig motivert for å være med i militæret.

– Jeg synes det er viktig å ivareta det som noen har slåss for tidligere. Folk har vært i krig for at vi skal ha det så bra som vi har det nå.

Begrunnelsen for at Stine ble kåret til beste rekrutt, er at hun har gode holdninger, er flink til å motivere andre og tar til seg læring. Hun er historiens tredje dame som stikker av med prisen ved skolen.

– Jeg har alltid likt å utfordre meg selv, og å kjenne på den mestringsfølelsen det gir. Dette er veldig stort å oppnå, og det at jenter såpass sjeldent får prisen er med på å gjøre det ekstra spesielt. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger, sier Stine og smiler.

Drar nordover

Nå er hun ferdig med rekrutten, og reiser snart nordover etter perm for å gjøre ferdig førstegangstjenesten.

– Jeg skal til Bardufoss, hvor jeg begynner i en stilling som Mission Support-soldat. Vi har ikke fått så mye info ennå, så jeg vet ikke helt hva som venter meg. Jeg vet bare at vi skal bistå piloter og skvadroner med for eksempel kart og vedlikehold. Det blir spennende, sier Stine.

– Er militæret slik du hadde sett for deg på forhånd?

– Jeg husker ikke helt hva jeg så for meg, men under rekrutten har det vært litt stress å bo oppå hverandre og å gå og vente på noe hele tiden. Vi hadde heldigvis god kjemi på rommet, for vi har heller ikke fått lov til å gå utav leiren når vi har hatt fri på grunn av korona. Å være sammen hele tiden har vært litt utfordrende, men det har gått fint, forklarer Stine og ler.