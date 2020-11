Tysk domstol: Techno er musikk

Den føderale skattedomstolen BFH har på ingen måte oppnevnt seg selv til smaksdommer, men har sett på om technoklubber bør få lavere moms, slik som konsertarrangører gjør. Blant saksøkerne, som mente de var urettferdig behandlet, var den legendariske klubben Friedrichshain. Og de vant altså fram.

– DJ-er gjør mer enn å spille låter, de fremfører sine egne musikkstykker ved bruk av instrumenter, i utvidet forstand, og skaper nye lydsekvenser som har sin egen karakter, heter det i dommernes konklusjon 29. oktober.

Dermed kan nattklubber slippe unna med 7 prosent moms på billetter i stedet for 19 prosent, som har vært satsen så langt. Det er en god nyhet i et tungt år, der klubber har måttet holde stengt i over et halvt år på grunn av pandemien.