Denne uka er det Martin Aasen (24) fra Støren som svarer på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Jeg jobber hos et firma som heter Norsk Produksjon As som driver med lyd, lys, scene og arrangement. Innad i dette firmaet har jeg stilling som lystekniker, prosjektleder og avdelingsleder for lyd-, lys-, bilde- og sceneavdelingen.

Hvilken utdanning har du?

– Jeg er utdannet som elektriker og gikk på Melhus videregående skole. Lærlingtiden min hadde jeg på Gaula Elektro på Støren.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

– Jeg har lenge vært involvert hos Norsk Produksjon. Interessen for det de holdt på med der var stor. Jeg har jobbet meg oppover i mange år, før jeg var erfaren nok til å få en stilling der. Det var absolutt verdt det.

Hvorfor valgte du denne bransjen?

– Grunnen til at jeg valgte denne bransjen var for å få utløp for kreativiteten, samt det å kunne være med og formidle det som skjer på en scene og det rundt en produksjon. I ettertid ser jeg også at det er på grunn av samholdet blant folka i denne bransjen. Dette er en bransje hvor man kan komme som man er og gjøre det som gir noe tilbake til oss selv.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Min aller første jobb var på Byggeriet Støren. Der hadde jeg arbeidsoppgaver som ryddegutt, pakket materialer til kunder og fikk prøve meg på kundeservice. Mye av erfaringen jeg fikk der om hvordan man behandler kunder og kollegaer har jeg med meg den dag i dag.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Den største tabben jeg har gjort må være da jeg var 15 år og skulle gjøre lys på Frode Alnes og Ælg. Midt under låten «Everyone needs a friend» går strømmen på hele lysanlegget så deler av konserten måtte skje akustisk. Etter dette har jeg begynt å regne på hvor mye strøm jeg har og hvor mye jeg kan bruke. Jeg gjør mange småfeil og noen storfeil innimellom. Hadde jeg ikke gjort det hadde jeg heller ikke kunne blitt noe bedre.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg i arbeidshverdagen din?

– Det som motiverer meg i min arbeidshverdag er å jobbe med så mange fine folk, det å kunne være med å skape noe sammen med gode kollegaer. Å gjøre dette sammen med personer som alle har et felles mål om at resultatet skal bli topp er en helt egen følelse.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

– Det morsomste jeg har opplevd kan jeg ikke helt komme på da det skjer noe morsomt hver dag på jobb. Men jeg kan nevne et morsomt øyeblikk som var på Moldejazz i 2018 hvor jeg var innleid som lysteknikker i Alexandraparken. Det kom et britisk band kalt Louis Cole som skulle spille, et band jeg aldri hadde hørt om før. Jeg tenkte at om jeg hørte på lydprøvene så kom jeg til å skjønne hva det gikk i, men da de begynte å spille fikk jeg bakoversveis så det holdt. De som har sett dem live skjønner.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

– Den største utfordringen er nok å komme seg inn i systemene og å lage seg et kontaktnettverk. Fordelene er jo at man har tid til å lage seg et nettverk sakte, men sikkert.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Mitt beste tips er å være ydmyk mens man klatrer sakte, men sikkert oppover i karrierestigen.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Om ti år håper jeg fortsatt at jeg kan trille kasser og planlegge store og små festivaler rundt om i Norge.

Hvordan har pandemien rammet akkurat din arbeidshverdag?

– Pandemien har rammet min arbeidshverdag ganske tungt da vi i mars fikk avlyst nesten hele sommeren. Men heldigvis har noen turt å arrangere festivaler, konserter og mindre konferanser i korona-vennlig drakt.