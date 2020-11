Elisabeth åpner ny interiørbutikk i Midtbyen

I slutten av august åpnet hun pop up-butikk i Strå Blomsterverksted sine lokaler på Bakklandet. I begynnelsen av 2019 etablerte Hovde nettbutikken bordfolk.no, men i august kunne kundene besøke butikken fysisk i tre uker.

– Den første mandagen, da vi åpnet opp, var det som om alt klikket på plass. Det er trygt å tenke at man vil satse, men det er ikke før man faktisk gjør det at det blir litt skummelt, sier hun og ler.

Elisabeth åpner pop-up-butikk på Bakklandet - Da ideen kom opp, foreslo jeg at jeg kanskje kunne prøve meg, sier Elisabeth Sofie Hovde.

Permanent butikk

I august begynte dermed ballen å rulle. Hovde forteller at hun fikk gode, genuine tilbakemeldinger fra kundene.

– Uten dem hadde jeg nok ikke turt å satse. Jeg fikk inntrykk av at det er rom for en slik butikk i Midtbyen og at folk ønsker å støtte opp om de små bedriftene, legger hun til.

Fredag åpner hun Bordfolk i Dronningens gate, og butikken har kommet for å bli denne gangen.

– Jeg ringte rundt til flere, men det var ikke lett å finne et lokale. En søndag formiddag, da regnet pøste ned, kjørte jeg og mannen min gjennom gata. I sidesynet fikk jeg øye på skiltet i vinduet, og da skjønte jeg med en gang at det var her jeg skulle være, sier hun og smiler.

Fokus på mat

Hovde har studert på Fotofagskolen i Trondheim, og har bakgrunn som fotograf. I en skoleoppgave bestemte hun seg for å lage en kokebok, og det ble også begynnelsen på Bordfolk.

– Jeg er veldig glad i «simple and slow living»-konseptet, i tillegg til at bøker og foto alltid har vært min greie. Jeg vil at dette skal være en plass hvor folk kan komme med lave skuldre, svarer Hovde på spørsmål om hvilken type butikk Bordfolk er.

– Det er jo en interiørbutikk. Den dekker ikke alle rommene i huset, men de rommene som handler om å være sammen – som stue og kjøkken. Fokuset er på mat, legger hun til og smiler.

I butikken selger hun alt fra bilder og bøker til kjøkkenredskaper og skåler.

Ga en pekepinn

Hovde har fram til nå jobbet på Strå Blomsterverksted. Nå satser hun alt på Bordfolk.

– Jeg hadde nok ikke turt å ta steget hvis det ikke hadde vært for pop up-butikken. Men omsetningen der ga meg en pekepinn på at dette var mulig, forklarer Hovde som skal få hjelp av sin 18 år gamle datter med å stå i butikken.

Etter å ha drevet nettbutikken i snart to år er hun også trygg på konseptet.

– Og skulle det ikke gå, har jeg heldigvis en fot til å stå på med fotograferingen, sier Hovde og ler.