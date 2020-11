Hver sjette forelder vil sende med barna alkohol på fest

– Du som er mamma eller pappa bør være en unnskyldning for å takke nei til alkohol, ikke et påskudd for at tenåringen kan drikke mer, råder Eriksrud i en pressemelding fra alkovettorganisasjonen.

En undersøkelse utført av Ipsos for Av-og-til viser at 16 prosent av nordmenn mener man har mer kontroll ved å sende med alkohol hjemmefra. Og 34 prosent mener man kan lære ungdom å drikke ansvarlig ved å smake alkohol hjemme.

Vil veilede barna sine

Ifølge pressemeldingen viser imidlertid forskning at de som får smake alkohol hjemme før de er 18 år, drikker både oftere og mer enn andre. Og alkohol man får med hjemmefra drikkes ofte i tillegg til det mindreårige får tak i andre steder.

– De vet at barnet antageligvis kommer til å prøve alkohol i løpet av ungdomstiden, og de ønsker å veilede og hjelpe barna sine. Det er bra. Men det hjelper ikke å la dem smake alkohol hjemme eller sende med alkohol, sier Eriksrud.

– Må forberede ungdommen

Det som faktisk hjelper er å ha en åpen dialog med tenåringen om alkoholbruk.

– Man må forberede ungdommen på alkoholen og drikkepresset som de kommer til å møte, men likevel være tydelig i foreldrerollen på at det er 18 års aldersgrense på alkohol.

2775 nordmenn ble intervjuet i forbindelse med undersøkelsen.