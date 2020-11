– Jeg har tre unger som har vokst opp i butikken. Det blir rart å forlate

Siden 2015 har han drevet platebutikken og kaffebaren All Good Clean Records, og i 2017 sa han opp en trygg lærerjobb i kommunen for å drive på heltid.

– Nå trenger vi mer plass. Vi har vokst ut av de gamle lokalene sånn platemessig, og etter at koronautbruddet kom har det vært vanskelig å holde avstand for kundene. Det har vært plass til maks fem kunder samtidig, noe som har sin sjarm, men også sine ulemper. Nå var tiden inne for å flytte, sier Kaas.

– Det er vemodig

De nye lokalene i Innherredsveien er omtrent dobbelt så store som de i Nonnegata. Butikklokalene er også lysere og bedre tilrettelagt for en god kundeopplevelse, mener Kaas. Men han legger ikke skjul på at han kommer til å savne Øvre Møllenberg.

– Det er vemodig, fordi det er som å flytte ut av en leilighet man har bodd i. Jeg har tre unger som nærmest har vokst opp i butikken, så det er klart det blir rart å forlate. Jeg kommer til å savne plassen, men ser nye muligheter her.

Da Kaas åpnet butikken i 2015, var det lettere å selge kaffe enn plater. Etter hvert som kafétilbudet på Solsiden utvidet seg, ble det omvendt. I den nye butikken skal han ha hovedfokus på platesalg.

– Øverst i Nonnegata har det ikke vært noen andre kafétilbud, men her nede i Innherredsveien er det flust. I stedet for at både kaffebar og platebutikk blir sånn halvveis, vil jeg nå fokusere på å få en skikkelig god platebutikk. Men vi kommer fortsatt til å selge kaffe, sier han og smiler.

God støtte

De siste månedene, under koronaperioden, har Kaas opplevd at stamkundene har støttet opp om butikken. De har også tilbudt seg å hjelpe til med flyttinga.

– I tillegg har jeg fått mange nye kunder, noe som kanskje har en sammenheng med at Platekompaniet har lagt ned, forklarer han.

Til tross for korona, har All Good Clean Records klart seg bedre økonomisk i år enn i fjor, ifølge innehaveren. Men han tør ikke å satse altfor mye av den grunn.

– Vi har ikke investert mer enn jeg tåler i den nye butikken. Jeg tar små skritt hele veien, selv om å flytte føles som et stort et. Først kan jeg tenke at dette går veldig bra, og ti minutter senere kan jeg få panikk, sier han og ler.

10. november åpner han den nye butikken i Innherredsveien. Da skal lokalet være ferdigmalt og alt av plater flyttet over.

– Om driften fortsetter som før er jeg fornøyd, sier Kaas.