Samfundet har fått ny duk i Storsalen: - Utrolig kjekt å vise den fram

– Jeg tenkte lenge på hvordan man skal hedre en duk, men det er ikke en hvilken som helst duk. Den gamle har hengt her siden Samfundet ble bygd i 1929. Den har hengt her mens fredsprisvinnere, kjente artister og statsledere har vært på besøk. Den har hengt her mens Dalai Lama, kongefamilien og Karpe har trollbundet publikum på hver sin måte.

Det sa Samdundet-leder Karen Mjør under åpningen av den nye duken i Storsalen på Samfundet.

Arrangerte «duknad»

Etter at den gamle falt ned i Storsalen i midten av mars, begynte meldingene å renne inn fra gamle medlemmer som gjerne ville ha en bit av den historiske duken. Da arrangerte styret en såkalt «duknad». 288 givere fikk hver sin gamle bit av Samfundet, og styret samlet inn hele 362 192 kroner.

Da bystyret i sommer bevilget 1,5 millioner kroner, gjorde de det mulig for styret å henge opp en ny duk i Storsalen.

– Da duken takket for seg, skjedde det i ei økonomisk vanskelig tid for Samfundet. Heldigvis er dette en gladhistorie. Selv om Trondheim kommune også var inne i ei økonomisk hard tid, ga de 1,5 millioner kroner til ny duk. Tusen takk. Det viser at dere stiller opp når studentene trenger det som mest, fortsatte Mjør.

Klippet snora

På talerstolen under åpningen sto også ordfører Rita Ottervik.

– Samfundet er et markant og kjent bygg, og huset i seg selv er verdt å ta vare på. Det har vært gjennom flere ombygginger og oppussinger, og i 1964 ble det foretatt en totalombygging. Jeg er glad for at Storsalen da fikk stå i fred. Det at vi nå tar vare på den videre ved å sørge for at en ny duk er på plass, er en viktig del av historien, sa ordføreren, og takket for biten også Trondheim kommune fikk av den gamle duken.

Ottervik pekte videre på at Storsalen betyr mye for mange, og at Samfundet er en viktig del av studentbyen Trondheim, før hun klippet i snora for å markere at duken offisielt var «åpnet».

Blant de besøkende var NTNU-rektor Anne Borg, representanter fra formannskapet og frivillige på Samfundet. Strindens Promenadeorkester sto for underholdningen.

– Det er så utrolig kjekt å endelig vise fram duken. Dette har vi ventet på siden august. Endelig fikk vi det til, sier Mjør og smiler etter åpningen.

Samfundet har selv gått inn med resterende beløp for den nye duken, som tidligere Samfundet-leder Frida Jerve har antydet at ville koste nærmere tre millioner kroner.