Anita (33) gikk viralt: - Jeg tegner egentlig ting som ikke er lov

Siden 30. mai 2020 har Anita Myrvang delt tegninger av drømmene sine. Allerede etter første uka hadde hun 1000 følgere, og på nettstedet Imgur, som posterer memes og humorbilder, går bildene hennes til stadighet får over hundre tusen visninger.

– De fleste synes det er veldig kjedelig når folk forteller om drømmene sine, så derfor trodde jeg at det ikke kom til å slå an i det hele tatt, sier Myrvang om suksessen.

Da så mange viste interesse for det hun publiserte, tenkte hun at hun hadde truffet en merkelig nerve, forteller Myrvang.

– Hva mener du med merkelig?

– Det jeg lager er så grenseløst, en grenseløs rarhet. Og det er forfriskende for folk.

– At det du poster er tabubelagt, liksom?

– Ja! Hjernen går veldig mange plasser i løpet av dagen som vi ikke tør å si høyt, det trenger ikke bare være drømmene.

Kjenner seg igjen i merkelige drømmer

– Jeg tegner egentlig ting som ikke er lov - og jeg tror det er en av grunnene til at folk liker det.

– Så folk kjenner seg igjen i det du poster?

– Ja, jeg trodde ikke at så mange kunne relatere til det. Men andre har også sånne merkelige drømmer og tanker, men det føles så sykt at ingen tør å si det.

En av de siste drømmene til Myrvang var at hun bæsjet så mye at noen måtte ringe politiet, sier hun.

– Da var det en som skreiv at det faktisk hadde skjedd med ham i virkeligheten, sier Myrvang, og legger til:

– Det er nok ikke i så mange andre tilfeller man ville delt det med noen.

Myrvang røper at hun aldri hadde forventet å få så mange treff på det hun poster.

– Jeg trodde ingen kom til å bry seg, men jeg har fått ekstremt mange tilbakemeldinger.

– Hvilke tilbakemeldinger får du da?

– For eksempel at de har drømt det samme som meg. Jeg delte en drøm om at jeg styrte en bil fra baksetet, og jeg overdriver ikke når jeg sier at hundrevis har sagt at de har hatt den samme drømmen!

For drøyt

– Er det noen drømmer som er for drøye til at du deler dem?

– Ja! Jeg tegner kanskje bare to prosent av det jeg har drømt i løpet av natta.

– Har du et eksempel på noe du ikke ville delt?

– I går drømte jeg at jeg fikk en baby, men han ville ikke drikke morsmelk, han ville bare drikke svart vann. Derfor måtte jeg kutte ham opp i små reke-formede biter og steike ham i en steikepanne, ler Myrvang.

– Det føler jeg går litt over streken, poengterer hun lattermildt.

Mareritt

Myrvang forteller at hun har en søvnforstyrrelse, og at hun i løpet av natten drømmer mye - og har mange mareritt.

– Før jeg startet dette var jeg alltid veldig redd for å legge meg, for jeg tenkte å nei, hva kommer til å skje i natt? Men etter jeg begynte å tegne de morsomme delene av drømmene, har jeg ikke vært så redd for det lenger, sier hun.

– Det er noe med å få det ned på papir og se hvor teit og lite skummelt det virkelig er.

Myrvang sier at hun husker drømmene sine ekstremt godt, og at hun gjennom Instagram pukker ut det morsomste fra det hun har drømt i løpet av natta.

– Hele greia er at jeg gjør noe løye av noe som egentlig er ganske stress, innrømmer hun.

Inspirert av Tegnehanne

– Jeg har fulgt med på Tegnehanne fra begynnelsen av, og det er nesten umulig å ikke bli inspirert av det man har sett veldig mye.

Tegnehanne er fra Kverneland, og har gjort stor suksess med sine tegneseriestriper på Instagram, hvor hun i skrivende stund har 115.000 følgere.

– Det er flere som har sammenlignet oss, men jeg blir også sammenlignet med mange andre. Det er vanskelig å lage noe helt originalt, sier Myrvang.

Men Tegnehanne har ikke vært hennes eneste inspirasjonskilde.

– Jeg gikk tilbake til slik jeg tegnet som barn, sier hun, og legger til:

– Så hvis folk sier at jeg hermer, ler jeg og sier «nei, sånn tegnet jeg for 25 år siden»!

Blir bok

Etter knappe fem måneder med å dele drømmer på nett, er Myrvang aktuell med boken «About Last Night» om drømmene sine, som lanseres neste uke.

– Så å si hver dag var det noen som sa at dette måtte bli en bok! sier Myrvang.

– Og da ble det det?

– Ja, jeg lagde et eget forlag rett og slett, forteller hun.

Myrvang har jobbet i bokbransjen før, og jobber nå som grafisk designer og illustratør i England.

– Så da fant jeg ut at det var like greit å gjøre det selv! sier hun til Byas.