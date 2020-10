Etter brannen i Trondheim mistet Jon (29) hjemmet sitt: - Det tok lang tid å stable seg på beina igjen

Det sier Jon Vu-Yen Nguyen (29). Han var på Bylarm i Oslo da han fikk beskjed om at det var brann i leiligheten hjemme på Møllenberg. Minnene i etterkant er vage, men Nguyen husker at han var stresset.

– Det var surrealistisk å høre om det hele gjennom telefonen. Jeg fikk ikke sett at broren min og bestekompisen min som jeg bodde sammen med hadde det bra, selv om jeg hørte dem gjennom telefonen. På det tidspunktet hadde vi heller ikke gjort rede for de to kattene våre, forklarer han.

Ville bare hjem

3. mars 2019 ble det meldt om brann i Nedre Møllenberg gate 67. Innsatsleder i politiet, Margrethe Wenseth, var tilfeldigvis allerede på stedet da flammene sto fra taket på bygården. Mellom 12 og 15 personer ble evakuert, deriblant broren og bestekompisen til Nguyen som lå å sov da brannen oppsto.

– Jeg ville hjem så fort som mulig, men det var altfor dyrt å endre flybilletten. Jeg husker at jeg satt i Oslo hos en kompis hele den søndagen og bare ventet på å få reise hjem på kvelden. Uten at jeg for så vidt hadde et hjem å komme tilbake til.

Turen hjemover var tung, forklarer Nguyen. På flytoget rullet nyheter om brannen over de små skjermene, og han ante ikke hva som ventet han da han kom tilbake.

– Jeg tenkte på tingene mine, men det viktigste var at de jeg bodde med hadde det bra. Det var veldig godt å treffe dem igjen, sier Nguyen, som fikk sove hos en kompis den natten.

Startet på takterrassen

De bodde i tredje etasje, men disponerte også et rom i fjerde hvor de hadde en liten loftstue. Nguyen, broren og kompisen hadde flyttet inn i leiligheten halvannen måned før brannen, og loftstua hadde dermed blitt brukt som lagringsplass inntil videre.

Fra loftstua var det utgang til en liten terrasse, hvor brannen etter alt å dømme skal ha startet, uten at det aldri ble fastslått hva som var brannårsaken.

– Den sterkeste hypotesen er at brannen startet på takterrassen, men kriminalteknikerne greier ikke å si sikkert noe om nøyaktig hvor brannen startet, sa avsnittsleder Marit Johanne By ved spesialavsnittet ved Sentrum politistasjon til Adresseavisen i mars i fjor.

Dagen etter brannen fikk Nguyen og de andre beskjed av brannvesenet om at de kunne komme inn i leiligheten.

– Jeg husker bare tre ting fra da vi gikk inn. Det ene var den sinnssykt sterke lukta, det andre var at stua i tredje etasje så overraskende fin ut og det tredje var at vi fremdeles ikke hadde funnet kattene.

Tok lang tid

I ettertid var Nguyen sjokkert over hvor mye av tingene deres som måtte kastes. Noe av det hadde brent opp, men mesteparten måtte de kvitte seg med fordi det var røykskadd, selv om tingene så fine ut.

– Det var skikkelig rart. Det høres fint ut med innboforsikring, men man må ha kontroll på alt man eier og hva det kostet da du kjøpte det. Det tror jeg ingen har helt kontroll på, forklarer Nguyen, som også ble eksponert for masse røyk første gang han var tilbake i leiligheten etter brannen.

– Jeg fikk et seriøst hosteproblem, og hostet mye hver eneste dag i to-tre måneder, selv om jeg ikke var til stede under brannen. Det sier mye om hvor skadelig det kan være.

Nå er det ett og et halvt år siden brannen, men det føles ikke slik.

– Jeg tror det er mest på grunn av at det tok så lang tid å stable seg på beina igjen. Når du tror at alt er fikset, dukker det alltid opp noe nytt. Når vinteren kommer og du skal ut på ski, så mangler du plutselig en stav.

I fire måneder etter brannen bodde han og broren på hotell før de fant seg en ny leilighet.

– Fire måneder alene på hotell er ikke noe godt for en person som egentlig trenger mer folk og familie rundt seg etter et slikt traume. Jeg slet med å sove store deler av de fire månedene, og savnet litt mer aktiv oppfølging, enten sosialt eller profesjonelt. Det skjønte jeg egentlig ikke der og da, og jeg er dessverre flink til å holde maska.

– Liv og helse først

Rundt 300 000 studenter har nylig startet studiene ved universiteter og høgskoler rundt omkring i landet. Mange av dem flytter inn i egen bolig for første gang, men få er vant til å tenke på brannsikkerhet.

Branningeniør i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Torgeir Brurok, peker på at det aller viktigste er personsikkerhet.

– Liv og helse kommer først. Da er det aller viktigste brannvarsling som høres tydelig og godt – også på soverom hvor dører er lukket. I tillegg skal det som hovedregel være to rømningsveier fra hvert oppholdssted i et bygg, sier Brurok.

Mange studenter leier boliger som ikke oppfyller kravene til god brannsikkerhet. Brurok forteller at Trøndelag brann- og redningstjeneste stadig vekk er på tilsyn i boliger i Trondheim.

– Det er ofte varierende tilstand når det kommer til brannsikkerhet, men det er sjeldent vi ser at alt er helt i henhold til forskriftene. Vi ser ofte problemer knyttet til både brannvarsling og rømningsveier.

Komfyren farligst

Med tanke på at mange studenter ikke er vant til å tenke på brannsikkerhet, er det ekstra viktig at utleier er bevisst sitt ansvar, mener Brurok.

– Det er viktig at de gir leietakere kunnskap om kravene til brannsikkerhet som gjelder bygget og innføring i bruk av for eksempel brannalarmanlegg, slokkeutstyr og rømningsveier.

Brurok oppfordrer også til lading og bruk av vaskemaskin og tørketrommel mens man er våken og til stede, og ikke på nattetid. Likevel er det én annen aktivitet som skaper flest branntilløp.

– Unge og studenter er en sosial og aktiv gruppe i befolkningen, og bygninger brukes kanskje ikke alltid på en brannsikker måte i forbindelse med festing og matlaging. De aller fleste branner starter på, eller i tilknytning til komfyr, som følge av tørrkoking. Det finnes mange tilfeller der folk kommer hjem fra byen og sovner av mens pizzaen er i ovnen.

Sjekkliste for deg som skal flytte inn et nytt sted Se til at det er minst én røykvarsler i hver etasje, og test at de virker.

Alarmen skal høres på oppholdsrom og soverom selv om dørene er igjen.

Sørg gjerne for en røykvarsler til soverommet ditt for egen sikkerhet.

Gjør deg kjent med rømningsveiene, og sørg for at minst to er ryddet og ikke blokkert.

Sjekk hvor om det er slokkeutstyr i nærheten, og gjør deg kjent med hvordan de virker.

Arranger en brannøvelse slik at alle beboerne er kjent med rømningsveiene og har prøvd de.

Det er lurt å ta en prat med utleier om brannsikkerheten der du bor. Kilde: Tryg Forsikring

– Kunne gått mye verre

Noen ting med affeksjonsverdi, som bilder og minner fra reiser, gikk tapt i brannen. Likevel er Nguyen glad for at det gikk såpass bra.

– Huset brant ikke ned og ingen ble skadet. Det kunne ha gått så mye verre, sier han.

Dagen etter brannen kom også kattene til rette.

– Etter å ha mobilisert en letegruppe med venner, fant vi den ene katten tullet inn i dyna til bestekompisen. Han må ha ligget der et døgn og ga meg et skikkelig «hvor faen har du vært?»-blikk da vi fant han, sier Nguyen og ler.

Den andre katten er helt svart i pelsen. Hun ble funnet på loftet i asken.

– Hun liker seg i høyden, og må ha gått opp dit i etterkant av brannen. Hun lå i asken, men på grunn av den svarte pelsen så vi ikke henne før to øyne lyste opp.

Blitt mer bevisst

Nguyen understreker at de ikke har noe å utsette på verken leieforholdet eller sikkerheten i Nedre Møllenberg gate. De har fremdeles kontakt med utleier.

Nguyen er kommunikasjonsansvarlig & klubbsjef i Pstereo, og er fra før av vant til å være obs på brannsikkerhet. Han har imidlertid blitt enda mer bevisst på det i etterkant av brannen.

– Jeg legger raskt merke til fravær av brannalarmer. Også kjenner jeg at jeg er litt småparanoid når det kommer til ladere, sier han og ler.

Det at de fremdeles ikke vet hva som forårsaket brannen, gjør at han er enda mer årvåken.

– Jeg passer også på at alle vennene mine har innboforsikring. Det er så idiotisk å la være å betale 129 kroner i måneden.