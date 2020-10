Etter å ha jobbet deltid ved siden av studiene, fikk Kristine (27) tilbud om å bli butikksjef i Trondheim

Forrige gang snakket vi med Nora (22) fra Trondheim som gikk inn i politikken for to år siden. Nå i høst er hun historisk!

Denne uka er det Kristine Solåt Skarsem fra Trondheim som svarer på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som butikksjef på Bunnpris Ila, men er i mammapermisjon for øyeblikket.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har fullført videregående samt tatt en del regnskapsfag på Handelshøyskolen i Trondheim.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Etter å ha jobbet deltid på Bunnpris Ugla ved siden av studier i nesten 8 år, fikk jeg tilbud om å ta over butikken. Så etter å ha drevet den i nesten ett år fikk jeg igjen nytt tilbud om å drive Bunnpris Ila.

Hvordan endte du opp i denne bransjen?

- Som 18-åring var jeg på utkikk etter en jobb jeg kunne ha mens jeg fortsatt gikk på videregående. Da passet dagligvarebutikk ypperlig med tanke på åpningstidene. Siden jeg har trivdes så godt ble jeg bare værende.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Jeg vasket på kveldstid på et tannlegekontor, den jobben fikk jeg da jeg var 16.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Det var da jeg jobbet som butikksjef på Ugla, der er pinsehelga den helga med størst trykk gjennom hele året. Jeg trodde jeg hadde bestilt frukt, men hadde glemt å sende inn bestillinga. Da var det bare å kaste seg rundt, kjøre til de butikkene som enda ikke hadde stengt for helga og låne det de hadde. Heldigvis gikk det fint, men var rimelig svett noen timer.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg mest er gode tilbakemeldinger fra kunder. Uten kundene er det ikke noe vits i å drive butikk, så det å få høre at de er fornøyde gjør at man vil yte det lille ekstra. Samtidig må jeg også nevne at engasjerte medarbeidere gjør arbeidsdagen mye artigere. Har man da en dårlig dag, men blir møtt av en blid og engasjert medarbeider, snur det raskt over til å bli en god dag.

Hvordan har pandemien rammet akkurat din arbeidshverdag?

- Pandemien har helt klart gjort arbeidshverdagen mer krevende. Man har ansvaret for at renholdet er godt nok til en hver tid, samtidig skal man sørge for at ansatte og kunder holder trygg avstand og at det ikke oppholder seg for mange i butikken til samme tid. Man skulle ønske en kunne brukt tiden på andre oppgaver, men samtidig er vi kjempeheldige som har sluppet unna permitteringer og stengte dører.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Det er vanskelig å trekke frem én morsom opplevelse, da det ikke er noe som skiller seg ut. Det beste med jobben er at man møter veldig mange forskjellige mennesker i løpet av en dag og da oppstår det morsomme situasjoner titt og ofte. I tillegg synes jeg det er utrolig artig når vi klarer å nå målene vi har satt oss.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Jeg har ikke støtt på noe særlig til utfordringer med å være ung i arbeidslivet. Jeg trodde det skulle være vanskelig å plutselig være arbeidsgiver til de jeg har jobbet sammen med i mange år, men det har gått helt fint. Tror også mange støter på utfordringer med å være yngre enn sine arbeidstakere, men der har jeg også vært heldig!

- Fordelene derimot er det mange av, man orker kanskje å yte det lille ekstra, klarer å se nye løsninger på ting og forventningene fra folk rundt er lavere, så det kan være mye lettere å imponere.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- For å lykkes må man være engasjert i det man driver med, ikke bare møte opp på jobb for at det skal tikke inn lønn på konto. Viser man interesse for å lære og forbedre seg, og ikke minst stiller opp litt ekstra, tror jeg man kan komme langt.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om 10 år jobber jeg fortsatt i dagligvarebransjen og stortrives i jobben min.