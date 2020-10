Da vennene flyttet fra Trondheim, var det vanskelig å finne nye. Så fant Marie (19) løsningen

I høst begynte hun å studere engelsk ved NTNU. Med en halvveis avlyst fadderperiode og én undervisning i uka, har det ikke vært bare bare å bli kjent med andre.

– Jeg er jo fra byen, men de aller fleste av vennene mine har flyttet til andre byer for å studere, dratt på folkehøgskole eller i militæret. Dessuten er det jo hyggelig å bli kjent med nye mennesker også, forklarer 19-åringen.

Vanskelig å bli kjent

I utgangspunktet skulle hun være med på et toukers fadderopplegg, men da kjæresten til ei i gruppa havnet i karantene, fikk det konsekvenser for resten. Det hele endte med at faddergruppa fikk til å møtes fire ganger.

– I tillegg har vi kun ei felles forelesning i uka. Ikke bare er det vanskelig å bli kjent med noen under en forelesning, det er også vanskelig når man møtes så sjeldent, mener Solberg.

I forrige uke lastet hun ned appen «Studievenn», som skal gjøre det lettere å bygge sosiale nettverk. Appen er utviklet av Erik Mathisen (22), som er maskiningeniørstudent ved OsloMet. Da han selv var ny student i Stavanger merket han behovet for alternative måter å skaffe et nettverk på.

– Det var mange studenter som ikke kom ordentlig inn i løpet av fadderuken, og da tenkte jeg at en app kanskje kunne løse nettopp det, sier Mathisen.

Mange føler seg utenfor

En ny undersøkelse utført av Opinion for Røde Kors viser at 45 prosent av unge mellom 16 og 24 år føler seg mer ensomme på grunn av koronaviruset. Mathisen peker på at andelen som føler seg utenfor er stor, og inne i appen har han lagt opp til at fremmede kan møte hverandre for ulike aktiviteter, som for eksempel bowling eller å gå tur.

Etter at flere medier, spesielt VG, skrev om appen har han fått massevis av tilbakemeldinger. Universitas omtalte appen først.

– Det var et problem å nå ut til folk i starten, men nå er det 1900 som har lastet ned appen og 1300 brukere. Tilbakemeldingene har også vært gode, sier 22-åringen.

Han håper at flere tar i bruk appen, og at studenter landet over bruker «Studievenn» jevnlig for å møte nye venner.

Har funnet venner

I helga møtte Marie Solberg tre hun har fått kontakt med gjennom appen.

– Vi møttes på Dromedar og hadde det veldig trivelig. Alle som møtte opp var der for å møte nye folk og mitt inntrykk er at alle hadde en positiv opplevelse, sier hun og smiler.

Hun har store planer om å møte dem igjen.

– Ja, 100 prosent. Vi har allerede pratet om ting vi kan finne på. Det er veldig morsomt at vi fant tonen. Det har man jo ingen garanti for, men da er det ekstra artig at vi kom såpass godt overens.