– Da moren til Ulrik døde, var det vanvittig trasig å se bestekompisen sin

Sammen med resten av russegruppa «Worldwide 2021» har han samlet inn 22 000 kroner til Kreftforeningen.

– Vi har vært i kontakt med besteforeldre, foreldre og egentlig alle for å sørge for at vi får samlet inn mest mulig. I tillegg har vi jobbet selv og tatt fra egne lommer, forklarer Niklas Amadeus Wavold, som også er en del av russegruppa fra Strinda videregående skole.

Ekstra spesielt

Det er ekstra spesielt for guttene å samle inn penger til nettopp Kreftforeningen, da to av dem har mistet mødrene sine til kreft.

I 2011 fikk moren til Ulrik påvist tarmkreft. Da var han åtte år og visste ikke helt hva han skulle tenke.

– Jeg forsto vel at hun kunne dø, men hun hadde ikke mistet håret og alt virket normalt. Det var ikke før det siste året før hun døde, da kreften spredte seg, at hun ble ordentlig dårlig, forklarer 17-åringen.

Moren mistet håret og hun ble innlagt på sykehuset. Etter ei stund fikk familien beskjed om at det ikke var mer som kunne gjøres.

– Det var en veldig spesiell tid og mamma fikk komme hjem. Jeg husker at jeg var på skolen, men måtte hjem en tur fordi jeg hadde glemt av forkle til mat og helse-timen. Der satt pappa og farfar og gråt. Hjelpepleierne hadde fortalt at det nærmet seg slutten, og vi ringte broren min, sier Ulrik.

Får støtte

I høst er det fire år siden moren hans døde, selv om det føles mye lenger siden, forklarer han.

– Jeg har jo ikke snakket med henne på så lenge. Det går bedre og bedre for hver dag heldigvis. I starten var det vanskelig å snakke om det uten å bli gråtkvalt, men jo eldre jeg blir og jo lengre tid det går, jo lettere blir det.

Markus Storrø har vært bestekompisen til Ulrik siden de gikk i barnehagen. Han er også en del av russegruppa.

– Da moren til Ulrik ble syk, tenkte jeg ikke så mye over det, utover at det var vanvittig trasig at bestekompisen min sin mor var såpass syk. Da hun døde, var det selvfølgelig hardt, forklarer Markus.

Vil starte en bølge

I forrige uke kunne de 27 medlemmene i russegruppa overrekke de 22 000 kronene til Kreftforeningen.

– Det er vanvittig kult at vi har fått inn såpass mange penger, og ikke minst fint at alle pengene går til logoer, sanger og andre ting til russetida, men til en god sak. Det føles ekstra viktig siden vi har pårørende i gruppa, sier Markus.

Aldri før har en russegruppe samlet inn så mye penger gjennom «Russ mot kreft», russens bidrag til Rosa Sløyfe-aksjonen.

– Vi har jo en ambisjon om å være størst, sier Markus og ler.

– Men det er ikke derfor vi har gjort dette. Vi håper det starter en bølge og at flere slenger seg på. De fleste russegruppene bruker utallige tusen på andre ting, og da er det fint å prioritere dette også, legger han til.