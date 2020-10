Disse tre eneboligene er de billigste i Trondheim akkurat nå

For et par uker siden viste ny statistikk fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no at boligprisene fortsetter å stige, og at i Trondheim steg prisene på brukte boliger med 0,9 prosent i september.

Samtidig er det solgt langt flere boliger for ti millioner kroner eller mer til nå i år, enn på samme tid i fjor. Tallene viser at det er solgt 59 brukte boliger i Trondheim for ti millioner kroner eller mer de ni første månedene i år, noe som er 37 prosent flere enn i januar til september i fjor.

Er det fremdeles mulig å gjøre et kupp når det kommer til eneboliger i Trondheim?

Må forvente oppussing

Daglig leder i Proaktiv, Arvid E. Johansen, forklarer at det så langt i år er solgt 539 eneboliger i Trondheim. Av disse er 41 solgt med en pris på under 3,5 millioner kroner. Ut ifra tallene slår han fast at det ikke er et stort utvalg av eneboliger i prisklassen i løpet av et år.

– Men om man følger aktivt med i markedet og har finansiering på plass, er det fortsatt gode muligheter for å finne drømmeboligen, sier Johansen, som er megler for ett av de rimeligste husene i Trondheim akkurat nå.

– Hva kan man få for under 3,5 millioner kroner på eneboligfronten i Trondheim?

– I denne prisklassen må du nok forvente å sette av tid og penger til oppussing. Men om man har en god plan og en fornuftig tidshorisont rundt dette, kan det være en meget god inngangsbillet i boligmarkedet. Det handler om å tenke langsiktig og pusse opp riktig med god rådgivning. Hvor oppgradert boligene er, varierer veldig. De fleste boligene er av eldre dato og har flere bygningsdeler av betydning som har passert «forventet levetid», sier Johansen.

Tre til salgs

Et kjapt søk på Finn.no denne uka viser at det ligger tre eneboliger ute til salgs i Trondheim med en prisantydning under 3,5 millioner kroner. Skal du kjøpe enebolig må du i utgangspunktet gjerne regne med å legge litt mer i potten, men som småbarnsfamilie i en etableringsfase er ikke det alltid like enkelt.

Eneboligen med lavest prisantydning ligger i Finnmyrvegen i Klæbu. Den er på 144 kvadratmeter og har en prisantydning på 2 990 000 kroner.

Også en enebolig i Heimdal sentrum har en prisantydning på 2 990 000 kroner. Den har et areal på 149 kvadratmeter og beskrives som et renoveringsobjekt i boligannonsen.

Den mest sentrale boligen i prisklassen finner vi på Møllenberg, men den er også den desidert minste. Boligen fra 2019 har en prisantydning på 3 250 000 og er på 42 kvadratmeter.

Utenfor bykjernen

For småbarnsfamilier som har lyst til å komme seg inn på enebolig-markedet og som ikke har all verdens å rutte med, anbefaler Johansen å komme seg ut av bynære strøk. Han trekker fram Klæbu, Melhus, Malvik og Skaun som alternativer.

– Her får man som regel mer for pengene i form av større bolig og tomt. I tillegg er det ofte flere fordeler med åpnere landskap, barnevennlige omgivelser og nærhet til turområder, sier Johansen, og legger til at også rekkehus og tomannsbolig kan være en alternativ.

Snittprisen på solgte eneboliger så langt i år i Trondheim er på 6 101 104, ifølge Johansen. Da er boliger i Klæbu inkludert.

– Utenfor de mer sentrale boligområdene i Trondheim finner man mange eneboliger innenfor en prisklasse på fire millioner til 5,5 millioner kroner. Mange av disse kan være svært gode kjøp. For øvrig er det størst andel solgte eneboliger med en pris fra seks millioner kroner og oppover så langt i år.