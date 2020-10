Husker du «Mujaffa»? Nå parkerer han bilen for godt

Vokste du opp på 2000-tallet er sannsynligheten stor for at du har spilt både Mujaffa, Playing With Fire og Line Rider – for å nevne noen.

Forrige uke skrev imidlertid Natt&Dag at dersom du har brukt en nettleser de siste par årene, er sjansen stor for at du har fått med deg at Adobe Flash Player vil slutte å virke fra 31. desember.

Kontroversielt spill

Året var 2000 da Dansk Radio lanserte et nytt spill på sine nettsider. Spillet går ut på at man er en innvandrermann som cruiser gjennom København i en BMW på jakt etter gullenker og blonde, danske piker. Spillet het Perker-spillet, som betyr «pakkis-spillet», men måtte bytte navn etter klagestorm.

«Mujaffa» ble utviklet av Thomas Løfgren, Jeppe Sloth-Olsen og Søren Amstrup for den danske rikskringkasteren Danmarks Radio (DR) sin nettsatsing DR Ung.

Mujaffa-spillet skapte store kontroverser, men også mange klikk. På et tidspunkt sto Flash-spillet for 30 prosent av trafikken til DR.dk, ifølge Natt&Dag.

I Norge ble spillet distribuert og videreutviklet av NRK. Den norske utgaven av spillet, hvor det kjøres fra Grønlandsleiret til Tøyengata, ble i sin tid beskrevet som «den største nettspill-suksessen i NRKs historie»

Norske stemmer

Kvinnene Mujaffa stanser langs gata vil gi ett av to svar på tiltale: «Dropp det, du ha'kke no' gummi», eller «OK! Her kommer jeg!»

Komiker Zahid Ali hadde stemmen i den norske versjonen, mens replikkene til «blondinen» ble spilt inn av en fersk redaksjonsassistent ved navn Marte Stokstad. Det skriver Dagbladet.

– Det var vel ikke så mye manus å oversette, for å være helt ærlig. Det var vel to replikker, sier Stokstad til avisen.

Nå parkerer altså Mujaffa snart bilen for godt. 31. desember forsvinner Adobe Flash Player fra alle nettlesere – og med det alle nettspill som baserer seg på programvaren.

På spørsmål om hvordan det er å se tilbake på spillet i dag, svarer Stokstad følgende til Dagbladet.

– Jeg ser ikke tilbake på det i det hele tatt, jeg husket det knapt før du nevnte det. Men det viser jo at verden har vokst opp litt. Det høres ut som dette spillet er ganske utdatert, så jeg tenker at det er greit at det forsvinner fra nettet. Det kommer i hvert fall ikke til å være et savn fra min side.