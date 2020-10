Da faren ble syk, måtte Jan Cato (27) ta over butikken i Trondheim

For tre år siden ble Agdar diagnostisert med ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose), en sykdom som fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene blir ødelagte. Diagnosen gjorde at Agdar ble sykmeldt, og da måtte 24 år gamle Jan Cato overta Agdars Sportsfiske.

– Pappa åpnet butikken i 1995 i 60 kvadratmeter store lokaler. Etter hvert som tida gikk spiste han seg innover i brygga. I dag er butikken over 400 kvadratmeter, forklarer Jan Cato om butikken i Fjordgata.

Mer sosiale medier

27-åringen forteller at overtakelsen som daglig leder kom brått på. Han mener likevel at det er mange fordeler med å være ung og drive butikk.

– Det som er fint er jo at vi som er unge kanskje er litt flinkere på sosiale medier. Vi har fokusert mye på det, og det ser ut til å ha funket. Nettsalget går oppover og det gjør også salget i butikken. Det er selvsagt ulemper også. Jeg har langt ifra like mye erfaring som pappa, sier Jan Cato og ler.

Til tross for den alvorlige sykdommen, er Agdars innom livsverket støtt og stadig.

– Ja, jeg er her iblant. Drikker kaffe og følger med, sier han og smiler.

Flere unge

Og skal vi tro far og sønn går det godt med butikken. Regnskapstallene fra Proff viser en omsetning på 5,8 millioner kroner i 2019. Resultatet før skatt viser et overskudd på 36 000 kroner. Særlig etter koronautbruddet har det gått bra med butikken, ifølge Jan Cato.

– Det gikk dårlig den første uka etter nedstengingen av landet, men vi merket raskt at folk hadde lite å gjøre. Å fiske er en fin aktivitet når man er isolert, og vi har merket at flere som ikke har fiska før, har endt opp med å prøve seg i år, sier han.

Både de og leverandører er tomme for såkalte starter-sett og teleskopstenger i de rimeligste prisklassene.

– Vi har også hatt flere unge kunder og damer innom butikken. Det har nok mye med korona å gjøre, men også at det har vært et satsingsområde for Norges jeger- og Fiskerforbund.

Utvidet med ny avdeling

I alle år har Agdars spesialisert seg på fiskeutstyr. For åtte år siden utvidet de butikken med en hunde- og katteavdeling også.

– Oppigjennom årene har det gått mye opp og ned. Fiskeriene er sesongbetont, og styres også av for eksempel lakserestriksjoner. Når reglene blir strengere og det blir færre kvoter, fisker også folk mindre, forklarer Jan Cato.

Men med to forskjellige ben å stå på at det gått mye bedre, ifølge 27-åringen. Butikken har i dag fem ansatte, og Jan Cato forklarer at alle er ivrige fiskere selv.

– Vi kunne egentlig tenkt oss å fiske mer, men det er vel litt av abere med å jobbe i en fiskebutikk. Høysesong er om sommeren, men da har vi så mye å gjøre i butikken at det ikke blir tid til å fiske så mye selv, sier han og ler.