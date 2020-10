30 unge mennesker pekes ut som «ledestjerner». Marianne (20) fra Trondheim er en av dem

– Det er virkelig stas. Samtidig er det en hyggelig anerkjennelse av det arbeidet jeg gjør, sier Marianne til Trd.by.

Basert på FNs bærekraftsmål har en jury plukket ut 30 unge mennesker som alle jobber for å dytte verden i en mer bærekraftig retning, står det beskrevet på D2 sine sider.

Én av dem er Marianne Knudsen (20) fra Trondheim.

– Vi henger igjen

Marianne er nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom, og i juryens begrunnelse står det at 20-åringen gløder når hun snakker om likestilling og rettighetskamp.

«Hun prater om tabubelagte temaer som seksualitet og er en tydelig stemme for en minoritet som ofte blir usynliggjort» skriver juryen.

Marianne er særlig opptatt av at alle skal få oppfylt menneskerettighetene sine.

– Funksjonshemmedes kamp blir ikke anerkjent som en rettighetskamp. Vi henger igjen i denne omsorgs- og veldedighetstankegangen. Funksjonshemmede blir ofte sett på som svake brukere framfor sterke borgere. Vi blir snakket mye over og om, og ikke så mye til, selv om det gjelder våre liv, forklarer Marianne.

– Veldig vondt

Ifølge 20-åringen opplever én av tre funksjonshemmede hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Marianne bruker elektrisk rullestol for å komme seg rundt, og har selv opplevd akkurat det.

– Jeg har blitt kalt «jævla hemmis» mens jeg venter på bussen, ja. Når man uttaler seg mye i media og får et offentlig ansikt, akkurat som meg, får man mange kommentarer. Men mange som ikke er et offentlig ansikt blir fortalt alt fra at de ikke fortjener å leve til at de koster samfunnet for mye, sier Marianne, som har vært skribent i Adresseavisen.

Det å få hatefulle ytringer slengt mot seg kjennes som et spark i magen, forklarer hun.

– Det gjør selvsagt veldig vondt, men jeg tenker samtidig at det er en indikasjon på hvor viktig og nødvendig det er at man er en motstemme. Det koster, men det er viktig at noen står i bresjen for å stå imot diskrimineringen.

Åpen om seksualitet

Sammen med venninnen Ida Hagnes Dignes driver Marianne podkasten «Hemma». Her snakker de blant annet om seksualitet, kropp, likestillingskamp og det som skjer i samfunnet.

– Å være åpen om seksualitet er viktig – uavhengig av om du har en funksjonshemning eller ikke. Det finnes flust av normer i samfunnet som handler om hvordan du skal se ut eller være. Å være åpne bidrar til å normalisere at alle kropper er forskjellige, sier 20-åringen.

Hun forklarer at det finnes mange stereotypier knyttet til seksualitet og funksjonshemmede. For eksempel at man ikke har en.

– Mange blir dehumanisert fordi de har en funksjonshemmet kropp. Kroppen blir sett på noe klinisk og medisinsk, men funksjonshemmede kropper er også attraktive.

– Mer bevisste

Bevisstgjøringen Black Lives Matter-bevegelsen har skapt, også på tvers av minoriteter, gjør at vi snakker mer om privilegier og diskriminering, mener Marianne.

– Mange opplever nok fremdeles sterk diskriminering hver dag, men jeg tror mange også er mer opptatt av å educate seg selv. Folk er nok mer bevisste nå. Hvis jeg kommer til en buss og den ikke er tilgjengelig for meg, var det tidligere min feil. Nå ser flere at det ikke er meg det er noe galt med, men bussen som ikke er tilgjengelig for alle, sier Marianne.

I tillegg til vervet i Norges Handikapforbund Ungdom, er Marianne godt i gang med en bachelorgrad i sosiologi ved NTNU.

Leserne kan nå stemme på hvem som skal bli Årets ledestjerne, som offentliggjøres 15. oktober.

– Nominasjonen er en anerkjennelse av funksjonshemmedes likestillingskamp. Det er veldig fint, mener Marianne.