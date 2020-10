Nora (22) fra Trondheim gikk inn i politikken for to år siden. Nå er hun historisk

Forrige uke snakket vi med Sindre Hansen (25), som jobber med lys i ei mørk tid for kulturbransjen.

Denne uka offentliggjorde nominasjonskomiteen innstillingen til stortingslisten for MDG Trøndelag. Nora Selnæs (22) fra Trondheim er innstilt som toppkandidat for Sør-Trøndelag, og på en eventuell fellesliste for hele fylket.

Dermed er hun den desidert yngste toppkandidaten i fylket - og med det også historisk, opplyser partiet i en pressemelding.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Fortell om jobben din?

- Det siste året har jeg vært leder av Oslo Grønn Ungdom, men går nå av for å jobbe fulltid med valgkamp her i Trøndelag. Politikken har tatt mye tid det siste året, så jeg pleier å si at jeg studerer på fritida, selv om jeg egentlig er fulltidsstudent ved Universitetet i Oslo.

- Nå er jeg innstilt som førstekandidat til stortingsvalget for MDG Trøndelag, for både Sør-Trøndelag og en eventuelt felles liste. Førstekandidaten skal være partiets frontfigur i valgkampen og er den personen som det er mest sannsynlig at kommer inn på Stortinget siden de står øverst på valglista.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg er på sisteåret i en bachelor i utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo. Utviklingsstudier er kort sagt et tverrfaglig studium som ser på ulike utviklingsperspektiver, hvilke prosesser som påvirker utvikling i det globale sør og hvordan bistandspolitikk har endret seg de siste tiårene. Studiet har også stort fokus på bærekraftig utvikling. Jeg har i tillegg et halvårsstudium i globale miljøstudier som jeg tok i Ghana gjennom OsloMet og kulturstudier.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg ble medlem i Grønn Ungdom og MDG i 2018 og ble raskt aktiv i fylkeslaget i Oslo da jeg flyttet dit. Jeg fikk raskt flere ulike verv i organisasjonen og jobbet som valgkampmedarbeider i Oslo under lokalvalget i 2019. Deretter ble jeg leder av Oslo Grønn Ungdom, som er det største fylkeslaget i GU og på linje med mange av fylkeslagene i MDG. I kraft av ledervervet har jeg vært fast møtende i styret til Oslo MDG, landsstyremøtene i GU og hatt verv i diverse sentrale utvalg i organisasjonen.

- I april ble jeg valgt som ungdomskandidat for Grønn Ungdom Trøndelag, og vært GUs kandidat til stortingslista. De siste månedene har jeg vært gjennom en lang nominasjonsprosess, hvor en komite har intervjuet alle kandidatene til Stortingslista. I slutten av september la de fram forslaget sitt, og der ble jeg innstilt som toppkandidat!

- Jeg tror jeg har blitt innstilt som førstekandidat fordi jeg har vist gjennom mine to år i GU/MDG at jeg er hardtarbeidende, enormt engasjert, har mye kunnskap om grønn politikk og er uredd i møte med utfordringer.

Hvorfor klima og miljø?

- Som mange andre hadde jeg alltid vært opptatt av «klima, miljø og sånt», men det var ikke før jeg var ferdig på videregående at jeg begynte å engasjere meg politisk. Jeg ble veldig provosert over mangelen på handlekraft jeg så rundt meg; ikke bare i klimaspørsmålet, men også i innvandringspolitikken, sosial rettferdighet, diskriminering og global urettferdighet. Jeg ble sint på politikere som ikke turte å gjennomføre den politikken som trengs, men heller fortsette å ødelegge klima, natur og miljø. Ikke minst, ble jeg opprørt over at ideen om en annen, bedre verden ble framstilt som naiv og urealistisk. Selvfølgelig kan vi få til en bedre verden!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første ordentlige jobb var som telefonintervjuer hos Norfakta Markedsanalyse her i Trondheim. Den fikk jeg da jeg var 18. Før det hadde jeg brukt mange, mange timer i stallen siden jeg var aktiv i hestemiljøet i mange år - men det var selvfølgelig ubetalt.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Som alle andre har jeg forsovet meg til jobb, og en gang da jeg jobba i butikk slo jeg inn feil da jeg skulle telle opp i kassa, så vi endte opp med et sluttresultat på over 8 millioner! Det egentlige tallet var selvsagt mye lavere, så jeg syntes veldig synd på regnskapsføreren som måtte rydde opp etterpå... Men det ordna seg heldigvis veldig raskt!

- Den største tabben jeg har gjort er nok å ikke sette nok grenser for meg selv, så jeg har endt opp med å overarbeide meg. Når man jobber i politikken og har et så brennende engasjement for det politiske prosjektet, er det lett å pushe seg selv for langt. Etter å ha gått på et par smeller har jeg funnet teknikker som gjør at jeg kan regulere arbeidet mer. Mye av det handler å tørre om å si til seg selv at selv om man jobber for verdens viktigste sak, å stanse klimaendringene, skal man ikke bære hele den byrden på sine skuldre. Så jeg øver meg på å slappe av og tenke at ting er «godt nok».

- Jeg har selvfølgelig gjort mange småtabber oppgjennom, men man lærer seg jo etterhvert at det meste kan ryddes opp i om man tar ansvar og spør om hjelp!

Trondheims unge jobbtalenter: Matthew (25) droppa studiene i Trondheim for å starte for seg selv Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Denne uka har vi tatt en prat med Matthew Michelet Kendall.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Å kjempe mot klimaendringene er vår tids viktigste sak. Et stabilt klima og stort naturmangfold er jo livsgrunnlaget vårt og helt avgjørende om vi skal sikre en mer rettferdig verden. Det er lett å bli deppa når man ser alle nyhetene om polaris som smelter, arter som dør ut og regnskoger som brenner, men en bedre verden er faktisk mulig!

- Det er bare tull at samfunnet vårt må fortsette å basere seg på forurensing, ødeleggelse av natur, evig jag etter produktivitet og utnyttelse av mennesker i andre land. Grønn politikk gjør livet bedre for folk, med friskere luft, renere mat, billige miljøvennlige alternativer og mer tid til det som gjør livet verdt å leve. Ikke minst gir det meg utrolig mye motivasjon å jobbe sammen med verdens beste gjeng i GU og MDG!

- Men det som inspirerer meg aller mest i hverdagen er å snakke med folk. Det er så mange som bryr seg om klima, miljø, natur og at andre mennesker skal få leve gode liv. De dropper kjøtt, resirkulerer, tar tog istedenfor fly når de kan, kjøper brukt og sykler til skolen. Folk er allerede med på den grønne bølgen - nå må den nasjonale politikken reflektere det.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Her kunne jeg lett ramset opp alt det gøye vi gjør i Grønn Ungdom og MDG, men det aller morsomste var nok da vi gjorde et rekordvalg i fjor. Å være med på valgvake med mange hundre andre grønne folk når valgresultatet kom var helt fantastisk. Det var også veldig gøy å være med på Dagsnytt 18 i februar og debattere fattigdomsporno med Plan.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Som mange andre har jeg opplevd at noen avfeier deg fordi du er ung, så i en del sammenhenger må man jobbe ekstra hardt for å bli tatt på alvor. Noen får automatisk mye «pondus» fordi de har vært i politikken lenge, uten at de egentlig kan mer eller er flinkere enn deg. Så en del av gamet når man er ung er å oppleve hersketeknikker på stand, i debatt og ikke minst i kommentarfelt.

- Ikke minst er det en enorm utfordring i politikken at de unge ikke blir hørt når det virkelig gjelder. De under 30 har klima som sin viktigste sak i valget neste år, og unge er generelt mer positiv innstilt til klimatiltak. Men det er de aldersgruppene som er minst opptatt av klima og klimahandling (40, 50-, og 60-åringene) som er overrepresentert på Stortinget. Vi så jo under klimastreikene i fjor at de unge fikk et klapp på hodet og et «fint at du engasjerer deg», mens bompengemotstanderne fikk masse lovnader og oppmerksomhet fra regjeringa.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Ikke diskvalifiser deg selv! Jeg tror mange unge, kanskje spesielt jenter, er altfor raske til å tenke at de ikke er flinke nok. Men de aller fleste er langt flinkere enn de tror - og alle lærer underveis. Søk på de jobbene og vervene du har lyst på, så får du nok mange flere tilbud enn du kanskje skulle tro!

- Og spør om hjelp! Man trenger ikke å løse alle problemer selv eller finne ut av alt på egen hånd. Det siste året har virkelig vist meg at hvis man er åpen om ambisjonene sine og spør folk om råd, er det utrolig mange som vil hjelpe. Ikke vær redd for å ta opp telefonen og ringe til noen for tips, selv om du ikke kjenner de fra før. De fleste synes bare det er stas!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år er jeg i min andre periode på Stortinget som representant fra Trøndelag - og er kanskje blitt partileder?