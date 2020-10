Hvor går grensa for deling av jaktbilder i sosiale medier?

Høsten er her og jaktsesongen er i gang for fullt. Det betyr også deling av jaktbilder i sosiale medier. Et kjapt søk på Instagram viser over 1 million bilder som er merket med hashtagen #jakt.

Bildene viser jaktglede, fin natur og friluftsopplevelser, men også døde dyr.

Mange utsatt for hets

Media har i flere år skrevet om jegere som hetses etter å ha lagt ut såkalte «trofébilder» av byttene sine i sosiale medier. I fjor skrev blant annet NRK om jegerne bak podkasten «Jegerpodden» som la ut video og bilder i sosiale medier av gaupa de hadde skutt. Det fikk det til å koke i kommentarfeltene, og henvendelsene fra jegere som ble hetset hopet seg opp hos Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Da sosiale medier kom, brukte jegerne det på samme måte som resten av befolkningen. Det var en fin måte å vise fram det som lå hjertet nærmest. Etter kort tid opplevde vi imidlertid en heftig backlash, forklarer informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad.

Mange jegere har vært utsatt for hets og sjikane i kommentarfeltene sine. Farstad forteller at flere har blitt kalt lystmordere og anklaget for å drepe for moro skyld. Særlig jakt på rovdyr provoserer de som hetser, ifølge informasjonssjefen.

Oppfordrer til refleksjon

Farstad mener samtidig at noen av bildene som legges ut i jaktsammenheng er uakseptable.

– Man trenger ikke å sitte skrevs over en elgokse, forklarer han.

Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer derfor sine medlemmer til å dele bilder fra jaktopplevelser, men at de da kanskje viser jaktglede.

– Vi oppfordrer dem til å reflektere over bildene de legger ut. Jegere skal være stolte over det de gjør. De høster av naturen og har fokus på kortreist mat. Men det er viktig med en forståelse om at ikke alle opplever det på samme måte eller har de samme holdningene, sier han.

Farstad oppfordrer ikke bare jegere til å tenke seg om to ganger før de legger ut bilder, men også de som hetser.

– Mange av dem som kritiserer oss prater med steika i munnen. Det blir feil, mener han.