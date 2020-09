Sindre (25) jobber med lys i ei mørk tid for bransjen: - Kan ha store langtidskonsekvenser

Forrige unge jobbtalent var Torunn Moen (27) som startet tilkallingshjelp - nå er hun butikksjef i Trondheim.

Denne gangen har vi snakket med 25 år gamle Sindre Hansen, opprinnelig fra Steinkjer.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobben sin:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som selvstendig næringsdrivende innen lys- og sceneteknikk. Det innebærer å rigge og avvikle lyssetting av sceneproduksjoner som for eksempel konserter, teater- og danseforestillinger og eventer.

Hvilken utdanning har du?

- Videregående utdanning med generell studiekompetanse, samt et givende år på Romerike Folkehøgskole i lysdesign.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jobben jeg har i dag fikk jeg gjennom selvlære og å få grunnleggende kunnskaper av en flink lærer i lysdesign på folkehøgskolen, som jeg brukte på de første oppdragene som selvstendig næringsdrivende. Etter det gikk det bare oppover ettersom jeg fikk mer erfaring og kunnskap gjennom alle oppdragene. Opparbeidet meg også flere kontakter, noe som ga flere oppdrag.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Jeg var 16 år da jeg fikk min første jobb som burgerflipper på Esso i Steinkjer.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Hvis jeg må nevne den største tabben, så er det nok da jeg glemte å skru på viften til Carola på «Fångad av en stormvind» på et event i Trondheim.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg mest er å bidra til opplevelser og en glede som folk vil huske i en lang tid. Hvis jeg er med å løfte produktet på scenen, så motiverer det meg også veldig mye. Hadde selv en slik opplevelse med en produksjon jeg så i Operaen med Carte Blanche og Motorpsycho, som ble den forestillingen som gjorde meg interessert i å starte å lære om lysdesign.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Den største utfordringen er rett og slett erfaring. Dette er en bransje hvor erfaring står veldig høyt, eksempelvis å alltid ha en løsning på lager hvis planer endres og å kunne levere høy kvalitet uansett utfordringer.

- Fordelene er muligheten til å takke ja til ethvert oppdrag, uansett hvor interessant eller krevende, slik at man utvikler seg. Kan også være at man er mer nysgjerrig og tenker litt annerledes, som er viktig i et kreativt yrke.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Tror hvertfall beskrivelsen de har til felles er at jeg er rolig av meg, noe som hjelper meg med å ikke bli for påvirket av stress I hektiske jobb-situasjoner. Samtidig som å være han som «bare ordner det».



Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Hvis jeg er kvalifisert til å gi noen tips, så er det nok å være åpen for alt, være godt forberedt til jobbdagen og å hjelpe til litt ekstra iblant selv om man ikke får betalt i penger.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år så håper jeg først og fremst at kulturlivet blomstrer og er i sin gullalder, det fortjener det etter denne veldig alvorlige og mørke perioden for bransjen. Så jeg kan faktisk ikke forutse hvor jeg er om ti år, siden dette kan ha store langtidskonsekvenser for bransjen min om det ikke gjøres nok tiltak fra staten.

- Men før denne tiden så hadde jeg vel sett for meg at jeg har en fast jobb som prosjektleder i et lyd- og lysfirma eller som teknisk sjef på et kulturhus med noen spennende oppdrag på siden. Håper fortsatt på det!