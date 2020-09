Mytene om jomfruhinnen lever i beste velgående, også her i Norge

Nei, kvinner har ikke en jomfruhinne som kan avsløre om hun har hatt samleie eller ikke, skriver Forskning.no.

Risa Lonne-Hoffmann, som er forsker i gynekologi ved NTNU og leder for vulvaklinikken ved St. Olavs hospital, avkrefter flere myter om jomfruhinna.

Ikke alle blør

En myte er at hinnen dekker hele skjedeåpningen, og sprekker eller revner når du har samleie for første gang. Dermed kan man angivelig se om noen har hatt samleie eller ikke.

− Hvis det ikke er noen åpning i det hele tatt er det en sykelig tilstand som er veldig sjelden. Det er kanskje maksimum én per 1000 som har denne tilstanden, hvor da menstruasjonsblod ikke kan komme gjennom og det må gjøres et inngrep, sier NTNU-forskeren til nettstedet.

Ikke alle opplever blødninger ved sitt første samleie heller, noe som er en annen myte:

− De som blør ved første samleie blør ofte ikke fra skjedekransen, for den har veldig lite blodkar. Men det kan bli rifter andre steder i skjeden. Særlig hvis det er et veldig hardt samleie, kan det bli rifter i skjeden, sier Lonne-Hoffmann.

Hvorfor er den der?

NTNU-forskeren opplyser at det finnes overraskende lite forskning på dette slimhinnevevet som vi kaller for jomfruhinna. En teori er at det er en rest fra utviklingen av det hule røret som blir til vagina under forsterutviklingen.

For de fleste kvinner gjør den veldig lite ut av seg. For noen, som smertelidelser i underlivet som vulvodyni, har derimot ofte store smerter nettopp skjedekransen, forteller gynekologen.