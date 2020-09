Utvider butikken med 100 kvadratmeter i Midtbyen

– Vi har trivdes utrolig godt i de gamle lokalene, men det er lite lagringsplass og en liten butikk. Sakte, men sikkert, har vi vokst, og kundemassen vi har nå gjør at vi trenger mer plass, sier Holberg.

Butikken Klar, ferdig – sy! har holdt til i Jomfrugata de siste fem årene.

Større plass

I mai ble det kjent at klesbutikken Nøstebarn i Trondheim måtte legge ned butikken etter konkurs. Klar, ferdig – sy! flytter inn i lokalene i Fjordgata, og planlegger gjenåpning av butikken 12. oktober.

– Disse lokalene er mye større enn de vi har nå. I tillegg får vi mer lagerplass og kontor. Det at butikken er på gateplan gjør det også mulig å komme inn med vogn og rullestol. Det har vi savnet, sier Holberg.

De gamle lokalene er på rundt 70 kvadratmeter, mens de nye er 170.

– Det blir veldig spennende å flytte. Jeg tror vi kommer til å vises bedre og at kundene våre kommer til å like det. For oss blir det en helt ny arbeidshverdag. Nå slipper vi å snuble over ting på grunn av plassmangel, forklarer Holberg og ler.

Tok seg opp

Da koronautbruddet var et faktum i mars, ble Holberg, i likhet med andre butikkdrivere, usikker på egen framtid. Hun forklarer at så godt som ingen turte å handle de to første ukene etter 12. mars.

– Ingen bevegde seg i byen, og vi bestemte oss for å stenge et par dager i uka. Men allerede et par uker etter det igjen tok det seg virkelig opp. Alle var hjemme og ville ha noe håndarbeid å holde på med, forklarer Holberg, og legger til at de har høyere omsetning i år enn i fjor.

Butikkdriveren tror mye av årsaken til at det har gått såpass bra med bedriften de siste månedene er flaks.

– Det handler nok mye om hvilken bransje man driver i. De som driver med hobby og hjem har nok hatt ei økning. I tillegg har vi stått på for at det skal gå bra, med flere ansatte og mer reklame. Jeg er glad for at vi har klart oss såpass bra, men synes det er veldig trist at mange ikke har overlevd også.