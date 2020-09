Hedda (23) fra Trondheim ut mot høgskole: - Diskriminering hører ikke hjemme uansett hva

Da Widahl googlet NLA Høgskolen og fant ut at det var en høgskole med et kristen verdigrunnlag, tok hun kontakt med skolen for å lure på om det var et problem at hun var skeiv og ikke-troende.

– De kunne fortelle at alle var velkommen uavhengig av livssyn, forklarer Widahl til Trd.by.

Det er ikke det inntrykket trønderen sitter igjen med etter å ha tatt de to første årene av lærerutdanningen ved skolen. Denne uka skrev hun et lengre innlegg på egen Instagram-profil hvor hun forklarer hvorfor. Innlegget har i skrivende stund fått over 4000 likerlikk og mange støttende kommentarer.

Vårt Land omtalte saken først.

Færre søker seg til lærerutdanningen Til tross for rekordhøye søkertall til høyere utdanning, er det en stor nedgang i antall personer som søker seg til lærerutdanningene.

Andre holdninger

Etter hvert begynte Widahl å merke at ledelsen hadde holdninger hun reagerte på. Men det var først i 2019, da invitasjonen til et kveldsseminar om «hvordan man hjelper dem som ønsker å forlate homofil praksis og følelser» arrangert av Frimodig Kirke og Til Helhet, Widahl reagerte ordentlig.

– Vi var flere studenter som reagerte. Vi tok kontakt med ledelsen, men seminaret ble likevel gjennomført, forklarer Widahl.

Nylig ble Jens Fredrik Brenne, blant annet kjent for sin rolle i VGTVs serie «Homoterapi», ansatt som midlertidig studentprest på NLA Høgskolen i Oslo. I en debatt på NRK ble han spurt om hva som skulle være problemet med homofilt samliv.

– Gud liker det ikke, for å si det sånn, sa han da.

– Veldig problematisk

Ansettelsen har fått flere studenter til å reagere.

– En studentprest skal fungere som en etisk rådgiver for alle studenter, uavhengig av livssyn, men hvem ønsker å få rådgivning av en person som mener du ikke er god nok som den du er. Det synes jeg er veldig problematisk, sier Widahl.

Brenne ønsker ikke å kommentere saken til Trd.by og viser til ledelsen ved NLA. Til Vårt Land sier han at han mener mediene og andre aktører har skapt en karikatur av ham.

På spørsmål om han skjønner at noen kan være skeptiske til å oppsøke sjelesorg hos ham, sier Brenne at han kan forstå det på grunn av den karikerte historien om ham, men at man kan komme til ham og prøve en samtale eller høre med noen som har hatt en.

- Folk kommer på døra og sier takk for en halvdød plante. Det er sykt Facebook-gruppa som Kristine Smedshammer Kleveland opprettet for et år siden har nå fått over 1800 medlemmer. - Det har eksplodert helt, sier 28-åringen fra Trondheim.

Vil ha varme lærere

Widahl reagerer også på skolens verdidokument, som blant annet inneholder formuleringen: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken». Det hun likevel opplever som kjernen i problemet, er at disse holdningene formidles videre til lærerstudentene ved skolen.

– Jeg har hatt fine, åpne og inkluderende lærere som har gjort meg trygg på den jeg er. Jeg ser verdien av å ha varme voksne i livet til et barn og derfor synes jeg dette er så viktig, sier hun.

– Har du noen gang vurdert å slutte ved skolen?

– Ja, men det finnes et mangfold av studenter på skolen, og flere av dem som deler de samme tankene som meg. Det er etter hvert som jeg har blitt mer og mer bevisst på hvordan styrets konservative meninger har konsekvenser for holdninger og ansettelser, sier hun, og legger til:

– Det er selvfølgelig mitt eget valg å gå der, men diskriminering hører ikke hjemme uansett hva.

– Åpent for alle

NLA-rektor Sigbjørn Sødal sier til VG at han har forståelse for at noen studenter vil møte Brenne med skepsis, men at han er en respektert og erfaren prest.

– Så dette kan kanskje endre seg. I den grad det er behov for å finne alternativer, skal vi stille opp med det.

Til Trd.by viser Sødal til intervjuene med VG og Vårt Land, men legger til at alle som ønsker å studere ved NLA, er velkommen til nettopp det.

– Hva tenker dere om at noen studenter føler seg diskriminert?

– NLA er åpent for alle, men det er en verdibasert kristen skole. Det er grunnlaget vi opererer med, men vi prøver å møte alle studenter med den respekten de fortjener. Hvis de mener noe oppførsel ikke er akseptabel, har studentene gjennom demokratiske kanaler mulighet til å ta opp det, sier Sødal til Trd.by.

Forsikringsselskap: Få studenter behøver innboforsikring Tusenvis av studenter flytter i disse dager rundt i Norge for å studere i en annen by. Men svært få trenger egen innboforsikring, påpeker forsikringsselskap.

Møte med rektor

Widahl beskriver det som et problem at ledelsen ved skolen ikke hører på studentene.

– Vi har prøvd å ta dette internt med høyskolen over en lengre periode, men vi føler ikke at de ønsker å lytte til studentdemokratiet.

Onsdag var ansettelsen tema i et møte mellom en rekke studentrepresentanter og rektor Sigbjørn Sødal.

– Vi er ytterst uenige i denne saken, og det ble egentlig ikke fattet noen ny beslutning på møtet, sier studentparlamentets leder, Marte Haugen til Vårt Land.

Sødal sier til Trd.by at han ikke ønsker å gå i detaljer om hva som skjedde på møtet.