Influenseren fra Trondheim har tidligere laget en kleskolleksjon med Nelly og tre med Na-kd. Forrige søndag lanserte hun sitt helt eget klesmerke – «Baze-1».

– Jeg har alltid tenkt at jeg vil gjøre noe annet enn Instagram og blogging en dag. Enten en A4-jobb eller så kunne jeg drømme større – som for eksempel å lansere et eget klesmerke. Sistnevnte har føltes altfor stort og surrealistisk, men det er noe jeg har hatt lyst til lenge, sier Kvam og smiler.

Ikke vanskelig å be

Da managementet hennes Adlink fikk en forespørsel fra Fashion Tech Group som driver med oppstart av klesmerker for influensere, tok de videre kontakt med Kvam.

– Jeg er åpenbart glad i klær og har gjort lignende ting før, men det var nok tilfeldig at de kontaktet meg. Jeg takket ja med en gang, sier hun og ler.

Prosessen med å designe, produsere og etablere klesmerket startet for allerede et år siden.

– Nettsalg har blitt veldig stort, og det har blitt mer og mer vanlig å starte der og eventuelt åpne butikk etter hvert. Jeg hadde lyst til å åpne en nettbutikk, og er selv veldig glad i basisplagg. Slik kom vi også opp med merkenavnet, forklarer hun.

Det siste året har Kvam vært i Barcelona i møte med designere, og på klesfabrikken i Portugal for å se på de ulike prøvene. I første omgang har hun valgt å fokusere på tre plagg – en joggedress og en t-skjorte.

– Vi hadde egentlig planlagt en større kolleksjon, men valgte å fokusere på tre plagg for å teste markedet først, sier Kvam, som beskriver plaggene som enkle og komfortable med detaljer og i god kvalitet.

– En negativ realist

Å etablere et eget klesmerke har vært mer omfattende enn Kvam hadde sett for seg på forhånd. Hun har selv ansvar for hvordan nettsiden skal se ut, produktbeskrivelser og Instagram-kontoen.

– Det er mye småting som må på plass som man aldri har tenkt på før. Heldigvis har jeg fått masse god hjelp. Det hadde ikke blitt i nærheten av det samme hvis jeg skulle ha gjort dette på egen hånd, forklarer hun.

Responsen har ifølge Kvam vært veldig god etter at første kolleksjon ble lansert forrige søndag.

– Jeg vil kalle meg selv en negativ realist som synes det er skummelt å drømme for stort, sier hun og ler.

– Men de jeg har samarbeidet med elsker å gjøre nettopp det, så det har nok smittet litt over på meg. Det har gått mye opp og ned det siste året, og de siste to ukene før lansering ble jeg veldig selvkritisk. Jeg overtenkte alt og var utrolig nervøs. Heldigvis har responsen vært fantastisk. Jeg er overrasket over at så mange vil handle, legger hun til.

Bare begynnelsen

Og ifølge Kvam er dette bare begynnelsen.

– Nå har jeg et eget klesmerke og kan gjøre hva jeg vil. Det synes føles helt utrolig og sinnssykt morsomt. Jeg har spurt følgerne mine om hva de ønsker seg og tilbakemeldinger på den første kolleksjonen. Jeg har lyst til å inkludere dem slik at de kan være med å bestemme hvordan neste kolleksjon skal se ut, sier hun.

Kvam forteller at arbeidet med klesmerket har vært førsteprioritet det siste året, og at økonomistudiene som til vanlig egentlig er det, har kommet i andre rekke.

– I tillegg er blogg og Instagram enn hobby når jeg har tid og overskudd. Det er til tider mye å gjøre, men hverdagen går veldig fint. Studiene, arbeidet med klesmerket og Instagram-jobben flyter veldig fint over i hverandre. Jeg føler meg veldig heldig, sier hun og smiler.

De siste årene har blogging blitt mindre populært. Lesertallene har blitt lavere og flere toppbloggere har gitt seg. Kvam tenker imidlertid ikke å gi seg helt ennå på ericakvam.no – hvor hun har skrevet innlegg etter innlegg i en årrekke.

– Blogging har blitt erstattet med Youtube og Instagram. Jeg har selv gått mer og mer bort ifra det, men synes det er veldig fint å ha muligheten til å logge seg inn og skrive et innlegg. Det er mer personlig enn Instagram, sier Kvam.