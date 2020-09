By i Florida fjerner forbud mot sagging

Saggebukser er bukser som sklir langt nedover hoftene, slik at underbuksene synes. I forrige uke besluttet en bykomité med 4 mot 1 stemmer at både den opprinnelige loven fra 2007, og et tillegg fra 2013 som gjaldt kvinner, skal oppheves.

Avisen Miami Herald skriver at avstemningen var den første av to, det vil si at vedtaket må gjøres igjen på et senere komitémøte før loven er offisielt opphevet.

I byen, som ligger nordøst for Miami, er det fortsatt skilt som advarer folk mot å gå med saggebukser. Blant annet viser de et bilde av to menn med bukser som henger langt nede på hoftene, fulgt av denne teksten: « Ikke noe hvis eller men, dette er byens lov!»

Viseordfører Chris Davis, som sto bak initiativet for å få loven opphevet, sier at han aldri støttet den.

– Jeg følte at den rammet en spesiell del av befolkningen, det vil si unge, afrikansk-amerikanske menn, sier han.