Åpnet ny butikk i Midtbyen: – Jeg har samlet siden jeg var liten

Da ekteparet Megan og Sverre Smalø kjøpte huset fra 1970 på Ranheim, ville de møblere huset i riktig tidsstil. Det førte til mye gjenbruk og antikk-shopping, men også et overfylt hus etter hvert.

Da bestemte de seg for å åpne en liten butikk i låven i tilknytning til huset, og de siste åtte årene har de drevet butikken Pinnsvin Crossing Brukt og Antikk.

– Vi ville at de møblene vi ikke hadde plass til skulle få et nytt liv, forklarer Megan.

Stor økning i netthandel i Trøndelag Posten melder om 60 prosent økning i netthandel i andre kvartal i år, sammenlignet med i fjor. Posten venter at tallet opprettholdes også etter koronakrisen.

Vil lykkes i byen

I sommer åpnet de også opp butikk i Kjøpmannsgata. De forklarer at butikken på Ranheim er utenfor allfarvei og at den til tider er lite besøkt.

– Vi vet jo at folk kommer inn til byen for å handle på for eksempel lørdager, og at de kanskje heller liker å gå tur på landet på søndager. Derfor har vi åpnet her på lørdager, og på Ranheim på søndager, forklarer Megan, og legger til at hun lenge har hatt et ønske om å komme nærmere sentrum.

– Dette er et forsøk på å lykkes i byen, forklarer Sverre og smiler.

Ifølge ekteparet har butikken vært godt besøkt de to første månedene.

– Vi ser særlig at yngre folk er opptatt av gjenbruk, og er på jakt etter noe de kan få bruk for. I tillegg har vi hatt mange turister på besøk – både fra Norge og fra utlandet, sier Megan.

Alltid likt antikviteter

Butikken i Kjøpmannsgata bugner over av både møbler, glass, kunst og andre antikviteter. Megan forteller at hun alltid har vært glad i gamle gjenstander og antikviteter – helt siden hun var et lite barn.

– Familien min har alltid vært opptatt av det gamle, og jeg har selv samlet siden jeg var liten, sier hun og smiler.

Varene finner hun ved å gå på auksjoner, på utenlandsreiser og gjennom kontakter som ønsker å selge henne forskjellige ting.

Det finnes etter hvert ganske mange bruktbutikker i Trondheim. Ekteparet peker på at de alle er forskjellige, og håper og tror at Pinnsvin Crossing Brukt og Antikk vil være et tilskudd til byen.