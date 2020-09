- Mange blir liggende strødd omkring i byen. En del burde fått en sjanse til

I fjor sommer begynte Rebecka Snefuglli Sondell og Eiliv Ribe arbeidet med å etablere et sykkelkjøkken i Trondheim. Konseptet er internasjonalt, og Sondell hadde tidligere vært på et sykkelkjøkken i Frankrike, da hun studerte der.

– Konseptet var veldig godt. Det var lett å få hjelp og man behøvde ikke å føle seg dum selv om man kom dit uten å selv ha peiling, sier hun.

– Kunne levd lengre

Forrige uke åpne de opp Trondheim Sykkelkjøkken på Stammen Café i Kongens gate. Det er et ideelt driftet sykkelverksted, hvor medlemmer får tilgang på verktøy og hjelp fra frivillige til å selv reparere sine egen sykler.

– Mange sykler kunne ha fått mye lengre levetid med litt mer vedlikehold. Dessverre ser vi at mange bare blir liggende strødd omkring i byen - på gata og i bakgårder. En del burde nok ha fått en sjanse til, mener Ribe.

I tillegg til sykkelverksted én gang i uka er planen at Trondheim Sykkelkjøkken skal gjennomføre ulike arrangementer – som for eksempel kurs, foredrag, filmvisninger og sykkelturer.

– Det er gull at vi kan være her på kafeen. I tillegg til at man kan få fikset sykkelen sin mot et rimelig medlemskap og slippe å kjøpe masse dyrt verktøy på egen hånd, er det et godt sted for sosialisering, sier Sondell.

Rekordhøyt snitt for avgangselever i VGS Karaktersnittet for avgangselevene i videregående skole økte mye i år sammenlignet med i fjor. Avlyste eksamener er en del av forklaringen.

Miljøvennlig tiltak

Ideen bak er at medlemmer kan komme for å få tilgang på verktøy, for å lære mer om sykkel, reparasjon og grønn mobilitet, og treffe andre som er interesserte i det. Det grønne er en viktig faktor.

– Det produseres generelt altfor mye avfall. Vi tenker at det er mye en kan fikses selv, og man trenger ikke å kaste og kjøpe nytt hele tiden. I tillegg er det å velge sykkel som et framkomstmiddel et godt miljøtiltak i seg selv, mener Ribe, og legger til:

– Vi håper å bidra til litt mer klimavennlige liv og å gi kompetanse, mestringsfølelse og venner på veien.

Trondheim Sykkelkjøkken har fått støtte fra Sparebankstiftelsen SNM for å starte opp som et pilotprosjekt og Trondheim kommune har også bidratt.

Tilbakemeldingene så langt har ifølge Ribe og Sondell vært positive og interessen stor.

– Vi tror absolutt at det er et marked for et sykkelkjøkken i Trondheim. Det er vel rundt 40 000 studenter her, og vi har fått god respons også fra andre grupper. Interessen er der, og så må vi se hvordan tilbudet fungerer og utvikles på sikt, sier Eilev og legger til at Trondheim Sykkelkjøkken skal være et helårstilbud.