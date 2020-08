– Vi har tapt mellom 500 000 og 600 000 kroner på grunn av alle arrangementene som har blitt avlyst. Men forbildet mitt er Petter Stordalen. Møter han motgang bruker han det som motivasjon, sier Simen Wågen, mannen bak Simens Isbar.

Alle ressurser

Ifølge den selverklærte «Ismannen» ligger isbaren i Ravnkloa mellom 150 000 og 200 000 kroner bak fjorårets omsetning. På Brattørkaia har det imidlertid vært helt annerledes.

– Vi bestemte oss for at det skulle gå til himmels og satte alle ressurser inn. Vi har hatt knallfokus på å ha åpent hele tiden, sier Wågen, og legger til at det har gitt resultater.

Ifølge han har de økt salget med 50 prosent på Brattørkaia. I 2019 solgte de for 1,05 millioner kroner og så langt i 2020 har de nådd 1, 6 millioner.

– Dette er sjette året vårt med isbar. I år setter vi årsrekord. Da vi gikk inn i koronaperioden ble mange permittert. Når man er permittert går man tur, og i Trondheim gjerne langs Ladestien eller på Ila. Da er Brattørkaia et knutepunkt, mener Wågen.

Han peker også på at mye av grunnen kan være at nordmenn har vært mer rause fordi det ikke ble noe av den planlagte ferien.

– Vi er små og sårbare, og avhengig av fint vær. Alle trøndere har vært med på å støtte lokale aktører. Nylig var det en dame innom som sa til barna sine at de fikk kjøpe hva de ville, fordi her skulle det brukes masse penger. Det setter vi pris på, sier Wågen og ler.

Lange køer

Etter å ha drevet isbar de siste ti årene i Spania, bestemte Silvina Losz og ektemannen Victor Cernandes seg for å flytte hele virksomheten til Trondheim. Det resulterte i isbaren Gola i Innherredsveien som åpnet dørene i mai i fjor.

Også de peker på en innholdsrik sommer på jobbfronten.

– Det har vært så mye jobb at det har vært helt fantastisk! Vi har hatt kunder som har stått i kø hver dag. Alt fra 15 til 45 minutter, sier Losz og ler.

Hun peker på at tallene ser mye bedre ut etter årets sommer enn det de gjorde i fjor. Losz tror mye av grunnen er at trønderne har fått nyss i at de faktisk finnes.

– Mange skriver om oss og gir oss oppmerksomhet. De vil at vi skal overleve. Etter at koronaviruset kom, ser vi at befolkningen ønsker at lokale aktører skal overleve. Det er kundene vi må takke for at det går såpass bra, sier hun.

Sommersalget av is er større enn i fjor Nordmenn har kost seg med is i sommermånedene, og årets salg slår fjoråret. Både Hennig-Olsen og Diplom-Is melder om vekst.

Flere med rekord

Tidligere i sommer kunne Nationen melde at årets issalg slår fjoråret også for Hennig-Olsen og Diplom-Is.

– Hennig-Olsen er meget tilfreds med salget i sommer. Vi hadde fin vekst i mai og en eventyrlig vekst i juni, sier salgsdirektør John Kjellesvik i Hennig-Olsen til Nationen, og opplyste at volumveksten i liter ligger på omtrent 15 prosent.

For Diplom-Is har veksten i issalget vært på 21 prosent, og særlig mai og juni stikker seg ut som de gode is-månedene.

– Det skyldes i hovedsak fint og varmt vær i den perioden, samtidig som samfunnet gradvis ble åpnet opp. I tillegg har folk vært hjemme i Norge på grunn av korona, og da har de ønsket å kose seg med is fra Diplom-Is, sier Anne Borgen Sturød, som er marketing- og produktutviklingsdirektør i Diplom-Is, til avisen.