Elisabeth åpner pop-up-butikk på Bakklandet

- Jeg skrev på Instagram at jeg kan by på både sommerfugler i magen og håndsprit ved døra, smiler Elisabeth Sofie Hovde.

Trd.by er innom butikklokalet på Nedre Bakklandet mandag morgen, en liten time før åpning. For første gang åpner Elisabeth sin egen, fysiske butikk, Bordfolk, som skal holde åpent i tre uker framover.

- Målet er å ha det gøy med produktene, vise seg fram og utvikle konseptet. Det er skapergleden som veier tyngst for meg.

Skoleoppgave ble startskuddet

Elisabeth begynte på Fotofagskolen her i Trondheim i 2016, og forteller at fotograferingen og det kreative miljøet gjorde at «bitene falt på plass». I en av skoleoppgavene bestemte hun seg for å lage en kokebok, og med dét begynte ballen å rulle.

- Den ble rimelig omfattende, med oppskrifter fra mormoren min og oppskrifter jeg har samla sjøl opp gjennom. Boka fikk navnet «Oss», for det er liksom det - meg, mannen min og våre to barn.

I januar 2019 kom tanken om en nettside, og bordfolk.no ble skapt. Det begynte med ulike kortkolleksjoner, med motiver Elisabeth har fotografert selv.

- Men jeg er en butikkperson, og jobbet i butikk første gang da jeg var 14 år gammel. Derfor tenkte jeg, kanskje jeg skal ta inn og selge litt småsaker også?

Med det ble kokebøker og interiørartikler knyttet til mat og kjøkken inkludert i sortimentet i nettbutikken. Småtteri som familien liker å bruke selv, forklarer hun.

Blomsterverksted som pop-up-lokale

I oktober i fjor utvidet butikken Strå Blomsterverksted driften med å åpne opp i nok et lokale på Nedre Bakklandet - rett over veien fra det gamle blomsterverkstedet. Selve utsalget foregår i det nyeste lokalet, og håpet er å fylle det gamle med liv igjen - pop-up-basert.

- Det kan være leie en helg, noen uker, til loppemarked eller til selskap om man mangler et sted å være. Det kan ikke være langvarige prosjekt, men vi vil at det skal være lavterskel og at folk ikke skal blakke seg for å kunne vise seg fram, sier Camilla Lund Ohrvik, som eier og driver Strå Blomsterverksted.

Under den heftigste nedstengingen i koronatiden var det stor, hektisk og voldsom drift på verkstedet, der de ansatte jobbet på spreng for å få unna nettbestillinger. I dag er det mer normal drift, og både Camilla og Elisabeth, som også jobber hos blomsterbutikken, gjorde seg tanker om hva lokalet kan brukes til.

- Det er for bra til at det skal stå tomt. Jeg har hatt dårlig samvittighet for gata, med en tom butikkfront, medgir Camilla.

- Da ideen om pop-up kom opp, foreslo jeg at jeg kanskje kunne prøve meg, ler Elisabeth.

- Liv laga for nisjebutikker

Selv om handelen i byen preges mye av kjøpesenter, mener Elisabeth at det er mange mindre butikker for trondhjemmerne å oppdage.

- Kom innom, om så bare for en titt og å bla i bøkene. Kom og opplev vår verden, folk må tørre. Jeg synes det er liv laga for nisjebutikker her i Trondheim.

Selv gjør Elisabeth innkjøp fra etablerte leverandører, håndplukket etter egen smak og i håp om å fenge flere. Fra mandag av vil hun holde pop-up-butikken åpen i tre uker.

- Jeg er utrolig nervøs, det er litt skummelt. Og veldig godt! Jeg orker ikke være gammel og sitte å angre på alt jeg ikke turte å gjøre. Døra står åpen, jeg håper folk kommer inn!