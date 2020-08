Torunn (27) startet som tilkallingshjelp - nå er hun butikksjef i Trondheim

Forrige jobbtalent vi snakket med, var Anine (28) som blant annet driver butikk på Bakklandet.

Denne uka har vi snakket med Torunn Moen, 27 år gammel fra Trondheim – og rykende fersk butikksjef.

Slik svarer Moen på våre spørsmål om arbeidslivet:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Jeg jobber i Coop Midt-Norge på Extra Rosenborg som butikksjef.

Hvilken utdanning har du?

– Videregående skole, to år salg og service og ett år påbygg (studiespesialisering). I tillegg har jeg fått god opplæring og kompetanseheving (samt oppfølging) via Coop Kompetanse, et opplæringsprogram for kommende ledere (som jeg nå har blitt).

– Samtidig føler jeg for å tilegne meg formell kompetanse – jeg får se litt an etter at jeg er kommet godt i gang med denne jobben.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

– For snart ti år siden begynte jeg i Coop Midt-Norge. Som så mange andre var min første jobb som såkalt tilkallingshjelp. Raskt fant jeg ut at en jobb i butikk interesserte, jeg trivdes kjempegodt fra første dag. Da jeg fikk muligheten, var valget enkelt å følge karriereveien, hvor målet var å bli butikksjef.

– Etter å ha stillinger som tilkallingshjelp, butikkmedarbeider, assisterende butikksjef Prix / Extra, butikksjef Prix, har jeg nå fått stillingen som butikksjef på Extra Rosenborg. Jeg gleder meg enormt til å jobbe med et nytt kjedekonsept og nye kollegaer, og ikke minst, nye kunder!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Mitt aller første møte med arbeidslivet var da min far «ansatte» meg som ekstrahjelp (ryddehjelp) på Bygger’n Heimdal. Ikke den store jobben, men du verden så stolt jeg var.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Hmmm, har nok gjort en del tabber i løpet av min «unge» karriere, men har da også lært ekstremt mye. Én tabbe som har skjedd noen ganger, er feilbestillinger, enten bestilt for lite eller for mye – fryktelig irritabelt, men som sagt, også lærerikt.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

– Definitivt å møte kunder, samt å jobbe for at kundene får en god handleopplevelse – hver eneste gang. Samtidig blir jeg også motivert av å registrere positive resultater – ikke minst etter godt lagspill med gode og engasjerte medarbeidere.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

– Egentlig ser jeg ikke så mange ulemper, men noen ganger ser jeg fram til å få den erfaringen som de med mer fartstid har, slik at jeg blant annet kan ta mer presise og raske beslutninger.

– På den annen side føler jeg at min unge alder kan være smittende med tanke på å se nye løsninger eller metoder som igjen skaper engasjement. Så må jeg ikke glemme å få fram at Coop Midt-Norge er flinke til å involvere unge medarbeidere på alle nivåer.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

– Vanskelig å svare på, men de vil nok mene at jeg er ganske så krevende i min iver etter å oppnå høy kundetilfredshet. Samtidig håper jeg at oppfattes som en åpen, tilgjengelig og engasjerende leder.

– Håper og tror mine venner ville beskrevet meg på samme måte.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Tålmodighet, ydmykhet, pågangsmot og arbeidsinnsats. Samtidig er det viktig å mestre håndtering av «bommerter» på en konstruktiv måte.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Nå håper jeg å lykkes som butikksjef på Extra Rosenborg. Veien videre er jeg litt usikker på, men kanskje butikksjef i en av de mange store Extra-butikkene til Coop Midt-Norge. Eller, når jeg har fått mer erfaring og kompetanse, en noe mer administrativ stilling i Coop Midt-Norges støtteapparat.