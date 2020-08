FHI: – Fornuftig med skjenkestopp

– Vi mener regjeringens vedtak er fornuftig fra et smittevernsynspunkt, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Han viser til mange meldinger om at avstandsreglene i deler av serveringsbransjen, særlig puber og nattklubber, ikke blir opprettholdt.

– Det ser ut til at publikum glemmer rådene, og «forglemmelsen» blir gjerne verre utover kvelden. Vi fryktet at situasjonen kunne forverres når det blir kaldere i været og mer av utelivet foregår innendørs, begrunner han.

Noen oversikt over hvor mange som er blitt koronasmittet på utesteder, finnes imidlertid ikke.

– Det er ikke lett å måle. Men vi vet at mange smittede fra de siste ukene har vært på skjenkesteder, for eksempel i Indre Østfold og Oslo, sier Aavitsland, som minner om at mange nordmenn trolig ble smittet på utesteder i Østerrike i vinterferien.

Hvilken effekt tiltaket vil ha, er også vanskelig å si, medgir han.

– Poenget er å ha mange tiltak som hver reduserer risikoen litt slik at vi holder epidemien under kontroll.

Som følge av skjenkestoppen ble det i helgen meldt om en rekke hjemmefester og større ansamlinger av feststemte utendørs.

– Smittevernmessig er det bedre at folk samles utendørs enn innendørs, og at ti personer samles på nachspiel enn hundre på puben, sier Aavitsland.