Emil (31) hadde hvit mobil, men ville gjøre den svart. Det var starten for trondheimsbedriften

- Hvordan startet det?

- Jeg hadde en hvit Iphone, men ville egentlig ha den i svart. Da kjøpte jeg et sett på Ebay for å endre fargen. Det oppsto noen komplikasjoner kan du si, men da jeg fant ut av det, ga det en skikkelig mestringsfølelse.

Emil Svendsen har bakgrunn som elektriker. I 2012, 23 år gammel, sa han opp sin daværende jobb og startet sin egen bedrift - Iphonereperatøren.

Etter fargeskiftet av mobilen fortsatte Svendsen å mekke på telefoner på egen hånd, hjalp kompiser om de ba om hjelp til noe som måtte fikses. Innen kort tid startet han et eget enkeltpersonforetak. Snart flyttet Iphonereperatøren inn i noen lokaler på Leangen.

- Det var bare meg og kona som drev det de to første årene. Vi var veldig nyforelska, så det gikk bra. Men etter hvert fant vi ut at det var greit å holde på med ulike ting, ler Svendsen.

Han forteller at det på det tidspunktet kun var én annen konkurrent, og alt handlet om å skape et navn for å gjøre seg kjent for kundene.

- Det gikk i å for eksempel henge opp lapper på busskur i byen, gammeldags A4-ark. Det var faktisk sånn det var.

- Valgt å holde oss små

I dag gjøres markedsføringen på Facebook, bedriften samarbeider med og sponser idrettslag, og både Iphone-, Samsung-, Huawei-, nettbrett- og Mac-reparasjoner i lokalet på Lade, rett over veien fra City Lade.

Men å utvide med flere verksted og mange ansatte, har ikke Svendsen hatt lyst til. Han forklarer at han er opptatt av at de skal kunne tilby kvalitet på jobben de utfører.

- Da må man stole 100prosent på alle ansatte, omdømme er viktig. Konkurrentene har gått inn på kjøpesenter, men det har vi villet unngå. Vi har vært tilskuer til at det ikke har vært en suksess. Det er bedre med en liten stab der du kan velge åpningstiden selv, og slippe dyr leie av lokale, mener han.

- Vi har valgt å holde oss små, og heller rettet oss inn mot bedriftsmarkedet. I mange yrker er telefonen det viktigste arbeidsverktøyet, og arbeidsgivere ser hvor mye de kan spare på å reparere de ødelagte telefonene, enn å kjøpe nye.

Investerte i s tedet for å spare under korona

Som alle andre kunne heller ikke Svendsen og Iphonereperatøren forutse de enorme konsekvensene av pandemien. Han forteller om en periode med mange spørsmål og stor usikkerhet.

- Du må spørre deg selv; må vi gjøre noen grep? Det gikk en faen i oss, og i stedet for å spare, investerte vi.

Svendsen gikk til innkjøp av flere og nye maskiner slik at bedriften kan tilby andre typer tjenester enn tidligere. I tillegg fylte de opp lageret med deler, selv om det kostet skjorta.

- En stor ulempe var at dollaren gikk opp, og det gjorde også fraktkostnadene da alt av medisinsk utstyr ble prioritert. Vi bestemte oss likevel for å virkelig fylle opp lageret, selv om regninga virkelig svidde. Men det var verdt det i etterkant, mener Svendsen.

- I en fase der det blir tøffe tider handler det om å sørge for å kunne hjelpe kundene selv om det «koster». Vi håpet at det var et av tiltakene som kunne gi oss et forsprang på konkurrentene.

Vil heller reparere enn å kjøpe nytt

Svendsen opplever at trønderne er villige til å reparere telefonen for noen kroner, enn å måtte punge ut for en ny. Forbrukerne merker ikke like mye til forskjellene på de ulike telefonmodellene slik de gjorde tidligere. Derfor er det mer attraktivt å reparere enn tidligere, mener Svendsen.

- I tillegg er det aldri noe problem å få solgt brukte telefoner på Finn. Vi har brukthandelløyve, der vi kjøper gamle telefoner for en symbolsk sum, eller så kommer kundene med telefoner til oss.

- Om du skal gi poden en telefon i 10-årsgave, er det mye bedre å gi en brukt, rimelig og nyere modell, enn en eldre, ny og dyr en, påpeker Svendsen.