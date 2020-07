På boligjakt i Trondheim? Dette må du tenke på

Er du i disse dager på boligjakt? I Trondheim kan man som student leie bolig gjennom Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) eller leie bolig privat.

Men hva er det egentlig lurt å se etter når man skal leie bolig i byen?

Hva har du råd til?

Daglig leder i Utleiemegleren i Trondheim, Solveig Hjallen Moan, sier at det aller først kan være lurt å gjøre en analyse av egen økonomi. Hva har du egentlig råd til, skal du ha deltidsjobb og hvordan prisnivå skal du legge deg på?

– I tillegg må man ta stilling til hvor i byen man ønsker å bo, samt nærhet til bussforbindelser, studiested og sentrum, sier Hjallen Moan.

Når det gjelder selve boligen peker hun på at det er viktig å passe på at det faktisk dreier seg om en godkjent bolig – spesielt hvis man skal leie en kjeller.

Det aller viktigste er kanskje imidlertid å se hva som er inkludert og ikke i husleia:

– Alle som leier ut er pliktig til å informere om akkurat dét. Det gjør vi også i Utleiemegleren. Er strøm og internett inkludert? Og hvilken type internett er det snakk om? Kommer det en del kostnader i tillegg kan det ha mye å si for totalsummen. 500 kroner ekstra i måneden kan bety veldig mye for en student, forklarer Hjallen Moan.

- Sjekk oppsigelsestid

Leder for boligutleie i Sit, Tina Landfastøien, peker på at det er viktig å lese gjennom kontrakten nøye før man signerer. Spesielt én ting kan det være lurt å merke seg.

– I Sit har vi kun to måneders oppsigelsestid, men i det private er det ikke uvanlig at man binder seg for et helt år. Det er lovlig, men kan være greit å være obs på, sier hun.

Det samme forklarer Hjallen Moan.

– Plutselig blir det for eksempel slutt med kjæresten og bosituasjonen endrer seg. Det finnes løsninger, men koster ofte noen kroner.

For å faktisk få en bolig, kan det ifølge henne være lurt å lage seg en slags bolig-CV. Skriv litt om deg selv – hva du skal studere, fritidsaktiviteter, om du har deltidsjobb og kjæledyr, samt referanser.

Prisforskjeller

Ifølge Landfastøien koster det i snitt rett i underkant av 5000 kroner å leie hybel gjennom Sit.

– Sit ønsker å bidra til å holde leieprisene nede. Det var vanskeligere å få bolig før, men etter at det ble større konkurranse på det private markedet og flere boliger tilgjengelig, har det blitt lettere, forklarer Landfastøien.

Prisstatistikk publisert hos Utleiemegleren viser at det i snitt koster 8431 kroner å leie en ettroms i Trondheim hittil i 2020. Prisen på en 2-roms er 11 036 kroner. Prisstatistikken gjelder kun inngåtte kontrakter og gjelder ikke hybelutleie.

– Utleieprisene reguleres i stor grad av studentøkonomien. I tillegg finnes det noen dyrere leiligheter der ute som kanskje retter seg mer mot nyetablerte som ikke er på boligmarkedet, sier Hjallen Moan, som legger til at de ser at de aller fleste studentene ønsker å bosette seg i sentrum og i Trondheim-Øst.

- Ikke stress

Studiestart nærmer seg med stormskritt. Har du fremdeles ikke funnet bolig er det likevel viktig at du ikke går i noen av de ovennevnte fellene.

– Man trenger ikke nødvendigvis å signere på første og beste bolig. Det er ingen grunn til å være så stresset. Det er mange boliger på markedet. Ikke vær redd for at du ikke kommer til å finne deg en plass å bo, sier Landfastøien.