Lena (23) startet for seg selv: - Mamma ble ganske lei etter hvert som kundemassen økte

Forrige uke snakket vi med Karina Osmundsen som er vikarierende butikksjef.

Denne uka har vi tatt en prat med Lena Asbjørnslett (23) fra Trondheim.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Jeg driver «Lena A. Makeupartist» i Midtbyen, som er et enkeltpersonforetak.

Hvilken utdanning har du?

– Jeg har fagbrev i salg og service, og utdannet meg til makeupartist i Stockholm i 2017. I tillegg har jeg syv andre kurs, og var nylig i Oslo og tok kurs i Brow Lamination, som er det nye, trendy innenfor bryn. Jeg er sertifisert vippetekniker og brynsstylist, og også nyutdannet personlig trener og kostholdsveileder.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

– Etter at jeg hadde tatt kurs i vippeextentions, hadde jeg kunder i kjelleren hjemme på rommet til søsteren min. Mamma og stefaren min ble ganske lei etter hvert som kundemassen økte. Søsteren min ville også gjerne ha rommet sitt i fred. Jeg fikk jobb i en skjønnhetssalong, og var der i ca. to år. Så flyttet jeg til Stockholm for å utdanne meg til makeupartist. Etter jeg kom hjem fra Stockholm så bestemte jeg meg for å starte eget.

Hvordan valgte den bransjen?

– Jeg har alltid vært kreativ og petimeter på området, og har hatt spesielt stor interesse for faget. Jeg var på mitt første kurs i Oslo da jeg var 16 år.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Min første jobb var i broren min sin skatebutikk. Da var jeg 15 år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Det eneste jeg kommer på er da jeg limte sammen fingrene mine en gang da jeg la vipper. Jeg turte ikke å si noe til kunden som lå der, men fikk løsnet de etter hvert. Haha!

Hva er det som motiverer/inspirerer deg i arbeidshverdagen din?

– Det er uten tvil alle de unike kundene mine. Ingenting føles bedre enn når de har hatt en god opplevelse på salongen, og går derfra med et smil! Jeg har fått mange presanger, blomster og sjokolade fra fornøyde kunder. Jeg har blitt godt kjent med flere av dem, og vi kan snakke om livet på godt og vondt. Jeg setter stor pris på tilliten de viser meg.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

– En gang under påfyll av vipper, så gikk brannalarmen. Da kunden min ikke kunne åpne øynene, måtte jeg leie henne ut. Det var heldigvis falsk alarm, men vi fikk oss en veldig god latter av hendelsen.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

– Har ikke møtt så store utfordringer, da jeg har fått god hjelp av broren min, moren min og stefaren min. Fordelen for meg er at jeg kan styre min egen hverdag, og at jeg er min egen sjef. Jeg opplever at det er lettere å imøtekomme kundens behov, istedenfor å være ansatt og å være under tidspress.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Mitt beste tips er å jobbe med noe du brenner for! Alltid fortsett å videreutvikle deg, og tenke at man aldri er ferdig utlært.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Jeg vet ikke hvor jeg er om ti år, men jeg har stor motivasjon og målet er stadig utvikling, så da har jeg sikkert kommet lenger enn det jeg har nå. «Hakuna matata» sier jeg bare!