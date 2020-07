Familien åpner nytt spisested i Midtbyen

– Her har vi litt forskjellig innenfor fastfood og takeaway. Det går mest i syrisk mat, og vi har spesialisert oss på vegetariske retter og hjemmelagde sandwicher, sier daglig leder Mohammad Araj.

Faren hans Abdulnasser Araj eier spisestedet, og broren Ahmad Araj jobber også i familiebedriften og S'wich som holder til i Kongens gate 21.

Måtte stenge dørene

Familien har de to siste årene drevet spisestedet Kobbe Kebab i Kongens gate 48.

– Spisestedet har gått veldig godt, men på grunn av koronasituasjonen ble det vanskelig å drive videre. Vi får se om vi åpner opp Kobbe Kebab igjen senere, sier Abdulnasser.

For to uker siden åpnet de S'wich, og forklarer at et nytt spisested lenge har vært planlagt. Åpningen ble imidlertid utsatt – nettopp på grunn av koronakrisen.

– Det har vært en vanskelig tid å åpne på. Vi har ikke hatt så veldig mye kunder, men satser på at kundemassen tar seg opp når studentene kommer tilbake til byen. Vi håper i hvert fall at folk ønsker å støtte oss, sier Mohamed.

– Spisset konsept

S'wich er sammenlignbar med Big Bite. Mohammad peker på at konkurransen i Trondheim er stor og at det er mange spisesteder innenfor samme segment som de satser på. Likevel håper han at de vil skille seg ut i mengden.

– Konkurransen er stor, men vi har kanskje et mer spisset konsept. Vi satser veldig på syrisk vegetarmat, sier han, og legger til:

– Vi har et håp om at folk skal få øynene mer opp for nettopp det.

S'wich har foreløpig åpent på dagtid, men tar også sikte på å ha nattåpent fredager og lørdager om en måneds tid.