Siv utvider bedriften: - Det var helt galimatias. Vi jobba døgnet rundt

– Det var helt forferdelig, men vi måtte tenke kreativt for å være godt rusta til en gjenåpning, sier innehaveren.

Som alle andre frisørsalonger måtte også Stas Hår og Bryn stenge dørene i midten av mars.

– Helt galimatias

I påvente av å kunne åpne igjen jobbet alle de ansatte ved salongen aktivt med sosiale medier for å ha en arbeidsplass å komme tilbake til.

– Da salongen stengte var det ikke gitt at alle kundene kom tilbake til oss. Derfor var det viktig for oss å være aktive på sosiale medier – for å kunne holde de eksisterende kundene varme, samt øke kundegruppa vår, sier Oldervik.

Da salongen endelig kunne åpne igjen, hadde de fleste frisørsalongene i byen fulle lister. Det samme gjaldt Stas Hår og Bryn.

– Det var helt galimatias. Vi jobba døgnet rundt. Tiden like etter vi åpna er nok den artigste perioden i min yrkeskarriere, sier Oldervik, som driver Stas Hår og Bryn på det syvende året.

– Det aller artigste var nok at vi fikk så mange nye kunder. Samtidig var alle så takknemlige for å kunne være tilbake til frisøren. Noen av de ettervekstene kommer jeg aldri til å glemme, legger hun til og ler.

Innehaveren peker på at yrkesgruppen har fått seg en skikkelig boost etter koronaperioden.

– Ordet «frisør» ble nevnt i nesten alle sammenhenger i media, og jeg tror folk forsto viktigheten av yrket vårt. Det fortjener frisørene, mener hun.

Carina Dahl og Linni Meister har funnet hverandre over «Rompa mi» Carina Dahl og Linni Meister har funnet sammen som artister over en felles versjon av D.D.E.s storhit fra 1996.

Fire nye ansatte

Oldervik har i løpet av de siste månedene ansatt hele fire nye medarbeidere.

– Det betyr veldig mye for oss, og det er veldig stas at vi har en salong som alltid er i vekst. Vi har enda ikke flatet ut, og har utvidet hvert eneste år, sier Oldervik, som tror den hyppige aktiviteten på sosiale medier har mye å si.

Under koronakrisen har alle de ansatte jobbet med sosiale medier, men til daglig er det Line Åkerøy som har ansvaret.

– De siste månedene har vi hatt en felles dugnad for å redde arbeidsplassen vår. Det er noe vi kan være stolte av, mener Åkerøy.

Både hun og Stina Bogstrand, som har vært en del av salongen siden oppstarten, er enige med Oldervik når det kommer til opplevelsen av å åpne opp igjen.

– Det er som Siv sier – noe av det artigste jeg har vært med på. Vi hadde et såkalt desemberrush, bare at det var tre ganger så voldsomt, sier Bogstrand og ler.

Kronetipset: - Derfor bør du ha en «f*ck you»-konto Vi har alle hørt om det, lest om det og vurdert det. Men kanskje bare ikke kommet i gang med det?

Vil også utvide

Det er ikke bare hos Stas Hår og Bryn det har vært mye å gjøre den siste tiden. Coma Frisør i Munkegata har også hatt det travelt.

– Vi var spent på hvordan det var med kunder da vi åpna igjen, men mai ble rekordmåned for oss, sier daglig leder Elisabeth Rendall.

– Noen av kundene hadde tydd til hjemmefarging og andre var klipt av samboere og barn. Det var mye morsomme sveiser, legger hun til og ler.

Den store pågangen har ført til at også Coma utvider. I mars ble en ny frisør ansatt, og nå har de også søkt etter flere frisører og lærlinger som de ønsker å ansette i høst.

– Det er et resultat av at vi har såpass mye å gjøre. I dag er vi ni frisører ved salongen, men vil utvide, forklarer Rendall.