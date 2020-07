Kiran (28) får daglig hat på Tiktok: - Det går mest i at jeg kommer til å havne i helvete

For halvannet år siden flyttet Kiran, som opprinnelig er fra Drammen, til Trondheim sammen med samboeren sin. Da begynte hun også å være aktiv på videoappen Tiktok. I begynnelsen var det mest for moro skyld forklarer 28-åringen, men etter hvert som følgerantallet økte, ble hun også mer seriøs.

– Etter tre måneder tok det helt av. Jeg tenkte ikke at noen faktisk så videoene – det var på en måte bare tall. Men da jeg begynte å bli kjent igjen på gata skjønte jeg at det ikke bare var tall lengre, sier Kiran, som i skrivende stund har over 63 000 følgere og over 500 000 ukentlige visninger på Tiktok.

Får mye hat

På profilen sin deler Kiran både morsomme videoer og videoer med viktige budskap. Hun er åpen om at hun er muslim og homofil, og er også engasjert rundt kroppspositivisme. Hun får mange fine tilbakemeldinger, men også ekstremt mye hat.

– Hat får jeg daglig. Det går mest i at jeg kommer til å havne i helvete. Det er skremmende hva unge mennesker tenker og skriver på sosiale medier. Foreldre burde absolutt følge mer med, sier Kiran, som anslår at majoriteten av følgermassen hennes er mellom 10 og 20 år.

Det viktigste for Kiran er å være seg selv. Det tror hun også er mye av grunnen til at hun har blitt såpass populær på TikTok.

– Jeg er tydelig på at jeg ser ut som jeg ser ut og er den jeg er. Hvordan skal du fortelle andre at du er bra nok som du er, hvis du ikke er fornøyd med deg selv? Personlighet er uansett det viktigste, sier Kiran, som synes synd på dagens ungdommer som utsettes for mye kropps- og motepress gjennom sosiale medier.

– Vær perfekt

Kiran har opphav fra Pakistan, og forteller at familien har vært veldig støttende etter at hun kom ut av skapet da hun gikk på videregående.

– Jeg var nok ikke helt sikker på hva det var før den tid. Jeg har aldri lagt skjul på det, men følte heller ikke at det var så viktig å stå fram. Samtidig gikk jeg fra å være en stille person til å bli veldig sosial like etterpå. Kanskje det likevel hadde en påvirkning på hvordan jeg hadde det.

@da1kiran Do not interfere in my personal life. Hidding behind a anonymous profiles writing shit like some kind of Contact me directly if you dare. Muffins In The Freezer - Tiagz

Å stå i hatet er ikke alltid like lett, men Kiran prøver å prelle det av seg.

– Det er bare å dømme meg så mye du vil. Men bare husk å være perfekt for resten av ditt eget liv, sier hun og ler.

– Jeg er ikke vokst opp med at man skal passe på hva alle andre driver med hele tiden. Jeg har blitt lært at man ikke skal dømme andre, men heller gå i seg selv og se på sine egne feil først. Når du peker på et annet menneske, må du huske at du har tre fingre som peker på deg selv.

Vil hjelpe andre

Selv om vi lever i 2020, er det fremdeles mye som er tabubelagt mener Kiran.

– Jeg prøver å snakke om og normalisere både psykisk helse og andre vansker man måtte ha. Når vi går ut døra vår hjemmefra, tar vi på oss en maske – også blir man sittende alene uten å snakke om det hjemme, sier hun.

Hun ønsker å bruke plattformen hun har fått til å endre nettopp det.

– Jeg tenker ikke «stakkars meg» når jeg får hat. Jeg tenker at så lenge min åpenhet hjelper andre, er det greit for meg. Jeg får daglig hundrevis av meldinger av folk som skriver at jeg hjelper dem så mye og de endelig har begynt å akseptere legningen sin. Samtidig er det kjente, kristne tiktokere som snakker åpent om hvordan de har blitt frelst fra homofili og tilbyr andre homoterapi. Det går imot alt jeg står for og som influenser er man nødt til å tenke over hva man legger ut. Det er tross alt mange barn og unge på Tiktok som blir påvirket av det man sier og gjør, forklarer Kiran.

Det at hun blir kjent igjen på gata i Trondheim synes hun ikke er problematisk.

- Det er jo helt sykt å oppleve det, men også veldig gøy. Tiktok er den femte mest brukte appen i verden akkurat nå, så det sier jo sitt. Jeg har satt meg høye mål og vil lage innhold som både er bra, morsomt og seriøst, sier hun og smiler.