- Det er kanskje spesielt lite lurt å forsove seg hvis man har tatt en pils med sjefen

Denne uka har vi tatt en prat med Øyvind Gressvold fra Trondheim. Akkurat nå studerer han i Edinburgh, men har hatt sommerjobb ved Trøndelags Europakontor i Brussel, før han var praktikant ved den norske ambassaden i Slovakia og deretter for FN i København.

Slik svarer Øyvind på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Per nå er jeg masterstudent ved Universitetet i Edinburgh, og arbeider som frilanser med oversettelser og audiotranskribering på siden. Jeg søker akkurat nå på jobber innen internasjonale organisasjoner i Myanmar hvor kjæresten jobber.

Du har gjort mye forskjellig de siste årene. Kan du fortelle om det?

– Etter videregående arbeidet jeg først et år som servitør ved den norske paviljongen i Epcot i Disney World, Florida. Det er absolutt et fantastisk friår som kan anbefales etter videregående, med god lønn i varmt vær. Etterpå begynte jeg på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor jeg også hadde et halvår som utvekslingselev i Sør-Afrika.

– Etter bachelorgraden hadde jeg et kort sommeropphold ved Trøndelags Europakontor i Brussel, før jeg var praktikant ved den norske ambassaden i Slovakia og deretter for FN i København. Så arbeidet jeg et år ved EFTA i Brussel, før jeg begynte på en mastergrad i Internasjonale Relasjoner ved Universitetet i Edinburgh. Ellers har jeg hatt flere deltidsjobber ved siden av studiene, vært selger i baderomsbutikk, bokhandel, mm. Jeg har også hatt massevis av studentverv, som alt fra leder av en idrettsforening til varamedlem på studentparlamentet.

Hvilken utdanning har du?

– Bachelorgrad i statsvitenskap fra UiO og mastergrad i Internasjonale Relasjoner fra Edinburgh.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Telefonintervjuer ved Norfakta Markedsanalyse. Da var jeg 18 år og gikk siste året på videregående.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Det er vel sjeldent lurt å forsove seg, kanskje spesielt lite lurt dersom man var ute og tok en pils med sjefen kvelden før …

Hva er det som motiverer/inspirerer deg i arbeidshverdagen din?

– Jeg prøver å ha et langtidsperspektiv på ting, og tenke at det meste en gjør i dag burde fungere som en brikke i en langtidsplan. Hvor vil jeg være om 10 år, og hvordan bidrar det jeg gjør i dag til å få meg dit? Ellers tror jeg det er viktig å ha gode kollegaer man kan lære av og ha det fint med.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

– Hos FN fikk jeg ønske velkommen og hilse på den danske statsministeren og utviklingsministeren til en konferanse. Det var kos med stor Z.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

– Internasjonalt diplomati og byråkrati er generelt preget av svært tydelige hierarkier, hvor ansiennitet og stillingstittel preger hverdagen i større grad enn hva man kanskje er vant til fra Norge. Å være ung er dermed potensielt utfordrende mindre man har overordnede som gir en nødvendig tillit og muligheter til å gjennomføre meningsfulle arbeidsoppgaver.

– Den største fordelen er at man som ung har alle muligheter foran seg, og anledning til å tillære seg kunnskap innen flere forskjellige felt, samt bidra med tiltrengt nytenking.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Man må finne noe man synes er spennende nok til å skulle gjøre resten av livet. Dersom man holder på med noe man genuint synes er interessant, kommer gjerne viljen til å gi det lille ekstra automatisk.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Da arbeider jeg forhåpentligvis innen politikk, diplomati, internasjonalt arbeid eller noe annet spennende!