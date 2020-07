David (29) fra Trondheim sin dansevideo er sett av over én million

Til daglig jobber han som vekter på St. Olavs hospital. Selv hadde ikke 29-åringen hørt om Tiktok, men de yngre lærlingene på jobben brukte det hyppig. Etter en rask intro, ble Andresen også hekta.

– I begynnelsen brukte jeg altfor mye tid på å se på videoer. En dag bestemte jeg meg for å lage en video selv – bare for å se hvor mange som fikk den med seg, sier Andresen, som på sin første Tiktok-video fikk hele 20 000 visninger.

Vil spre glede

Det ga mersmak, og siden da har han lagt ut flere under kontoen sin «davidandresen1». Her deler han glimt fra hverdagen som vekter, og har i skrivende stund over 16 000 følgere på videoappen. Nylig fikk en av videoene hans over 1,1 millioner sidevisninger.

– Det er rart å tenke på at såpass mange har sett den. Vi gikk medisinrunden på sykehuset, og da tenkte jeg at jeg skulle ta en liten dans. Jeg ville bare lage litt god stemning for kollegene mine, samt spre glede til følgerne mine. Jeg hadde aldri sett for meg at den skulle nå så mange, sier Andresen og ler.

29-åringen forklarer at det i starten ikke var mange uniformerte yrkesgrupper som laget innhold på Tiktok. Nå har trenden imidlertid snudd.

– Det er massevis av sykepleiere, politi, ambulansearbeidere og vektere som legger ut. Kanskje folk liker mennesker i uniform, legger han til.

Et dårlig rykte

Før Andresen begynte å jobbe på sykehuset var han dørvakt i Trondheim i mange år. Som vekter har han blitt spytta på, utsatt for rasistiske handlinger og slått etter. Mye av grunnen til at han legger ut videoer er for å vise at også de er snille mennesker.

– Jeg føler vel at vektere generelt har et dårlig rykte, og at mange tror vi er gjeng med sinte og mislykka folk som ikke kom inn på politihøgskolen. Mange forbinder oss med negative situasjoner – for eksempel når de nektes inngang på et utested fordi de er for fulle, mener Andresen.

Å stå i hatet har ikke alltid vært like lett for vekteren som opprinnelig er fra Egypt. Han er oppvokst i Fredrikstad og flyttet til Trondheim for ti år siden.

– Man skal liksom akseptere alt som dørvakt, noe som ikke alltid er like enkelt. Vektere får altfor mye dritt imot seg, og det fortjener vi ikke. Vektere er en gruppe flotte kvinner og menn som er til for å gjøre hverdagen til andre tryggere og bedre. Vi får ofte gode tilbakemeldinger, men et dårlig rykte sprer seg dessverre raskere enn et godt et. Jeg håper at videoene mine er med på å vise at vi er snille mennesker vi også, sier Andresen og smiler.