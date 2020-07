Åpner ny butikk i Midtbyen: – Morsomt å se at trenden fortsetter

Det sier Marthe Forodden. Sammen med Oxana Eide åpnet hun fredag den nye butikken Uniq Garn i Dronningens gate. Med seg på laget har de også fått Lars Lothe.

– Det hele startet med at vi begynte å farge vårt eget garn. Planen var i utgangspunktet ikke å åpne butikk, men etter å ha fått ja fra garnleverandører som ingen andre i byen har, kunne vi ikke la være, forklarer Forodden.

Ina åpner ny salong i Midtbyen inspirert av Britannia - I løpet av to måneder har vi totalrenovert lokalet. Vi vil signalisere at dette er et ekslusivt sted.

Strikkekrok til kundene

Hun og Eide mente også at Trondheim trengte en garnbutikk med fokus på bærekraft og miljø. Det skal de ha hos Uniq Garn.

– Her har vi en god del garn som ingen andre butikker i Trondheim har. Mange unge kjenner kanskje til merkene, fordi de har bestilt det på nett. Men vi vil at det skal være mulig å handle det også i butikk i byen, forklarer Eide.

Å møte kunden ansikt til ansikt mener de er svært viktig. I første etasje av butikken kan kundene finne all slags garn og håndverksutstyr, mens i andre er det både galleri og kafékrok.

– Tanken er at strikkestua kan brukes til blant annet strikkekafé, kurs og foredrag. I tillegg er alle velkommen i for eksempel lunsjen sin, og kroken er også super å ha når mor vil handle garn og trenger en plass hvor mann og barn kan være imens, sier Forodden og ler.

Eide forklarer at de ønsker at Uniq Garn skal være en plass hvor kundene kan komme for å få hjelp.

– Det er ingenting som er verre enn å sitte fast på et prosjekt. Får de hjelp her – kommer de kanskje tilbake for å kjøpe garn neste gang de skal i gang med et prosjekt. Ansikt til ansikt-kommunikasjon er viktig. Den typen hjelp får man ikke over internett, mener hun.

Mener den spesielle våren kan være årsak til de rekordhøye søkertallene Tall fra folkehøyskolene viser en økning i tallet på søknader på 13 prosent sammenlignet på samme tid i fjor.

Strikkedilla fortsetter

Både Eide, Forodden og Lothe har lang fartstid innenfor håndarbeid. Alle tre har jobbet på garnbutikk tidligere og er oppvokst med både strikking og hekling.

– Til sammen har vi mye erfaring og jeg tror vi utfyller hverandre veldig bra. Vi setter kunden i fokus, og vil at folk skal komme hit og få gode opplevelser, sier Lothe og smiler.

Alle peker på at strikkedilla som kom for noen år siden, har kommet for å bli.

– Det er artig å se at såpass mange unge strikker – ikke bare fordi det er trendy, men også fordi de er opptatt av miljø, bærekraft og naturmaterialer. De tør å være unike, sier Eide.

Strikking ble veldig populært for ei tid tilbake da Skappel-genseren ble lansert.

– Det er artig å se at trenden fortsetter. Jeg tror folk som oppdager håndarbeid blir rikere med en gang. De ser at de klarer å lage noe, og samtidig får se at det går framover med en gang, mener Eide.

– I tillegg er det godt for den mentale helsa, legger Lothe til.