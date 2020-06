Sjokket var stort da Lena (22) fra Trondheim fikk ny diagnose. Nå er hun isolert i Bergen

Da 22-åringen fra Trondheim var åtte år, fikk hun en kronisk, autoimmun sykdom.

- Sykdommen kommer og går. Den ene dagen kan jeg ha det helt fint, mens den neste er veldig dårlig, forklarer Lena.

Ida (21) bruker stemmen sin etter Paradise Hotel til å nå ut til ungdom: - Jeg leita etter andre i min situasjon Ida Bakke fra Steinkjer fikk akutt lymfatisk leukemi da hun var 12 år. Nå er 21-åringen åpen om hvordan det var å leve med kreft i over to år.

Har skammet seg

For andre har det ikke vært like lett å se at hun har vært syk. Ifølge Lena er det en betennelsessykdom som er relativt lett å skjule. Det har også vært viktig for henne.

- Jeg har skammet meg mye over å være syk, og lenge følt på at jeg er den eneste. På grunn av medisiner har jeg ikke kunnet drikke alkohol. Jeg har derfor unngått å gå på fest, fordi jeg ikke har villet forklare hvorfor jeg ikke drikker. Sånn sett har sykdommen hindret meg fra å gjøre mye, sier Lena, og legger til:

- Samtidig har jeg vokst mye og blitt sterk. Jeg ble kanskje fortere moden enn mange andre på min alder, og jeg er takknemlig og setter pris på de små gledene i livet.

Helt siden hun var liten, har hun vært mye inn og ut av sykehuset. Sjokket var derfor stort da hun i januar ble diagnostisert med akutt leukemi.

- Det var liksom toppen av kransekaka. Først trodde jeg ikke på det. På det tidspunktet jobbet jeg og følte meg fin, men ble dårligere etter hvert, forklarer 22-åringen, som jobbet på Sabrura i Trondheim.

Måtte operere

I mai ble Lena sendt til Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Tvillingbroren hadde på forhånd høstet stamceller slik at Lena kunne få en beinmargstransplantasjon. Det skjedde i forrige uke.

- Jeg hadde høy feber og var kvalm og dårlig i forrige uke, men har blitt bedre. Legen har sagt at det kan ta ti til fjorten dager før man kan begynne å se om beinmargen har vokst ut eller ikke. Heldigvis er prognosene gode når man er så ung, sier Lena og smiler.

Før Lena kan flyttes tilbake til Trondheim, må hun få bedre immunforsvar. Akkurat nå ligger hun på isolat, og kan ikke få besøk av venner, familie og kjæreste.

- Jeg synes jeg takler det fint, men skulle selvfølgelig ønske at de fikk lov til å komme på besøk. Det er trist og ensomt, men jeg facetimer med venner, familie og kjæreste nesten hver dag.

Masse støtte

I forrige uke, da Lena var veldig syk, opprettet venninnen hennes en «Spleis».

- Lena har vært syk hele livet. Mens mitt liv har gått videre, og jeg har fått opplevd masse, har ikke hun hatt muligheten til å reise like mye og studere, sier Sandra Lindgjerdet, som var aktuell i vårens sesong av Paradise Hotel.

- Vi startet spleisen for at hun skal få muligheten til å ta igjen ting som mange andre tar som en selvfølge. Jeg vil at hun skal ha noe å se fram til, nå når hun er alene i Bergen, legger Sandra til, som er Lenas barndomsvenninne.

I skrivende stund har spleisen samlet inn rett i underkant av 34 000 kroner. Å være vitne til nettopp det fra sykesenga i Bergen, varmer.

- Jeg så ikke for meg at så mange skulle bry seg om meg. Da jeg våkna og sjekket telefonene, var den bombardert med meldinger. Spleisen gjør meg både rørt og overveldet. Det var fint å våkne til, og hele greia får meg til å føle meg bedre.