Amerikansk TV-stjerne tiltalt for tre voldtekter

Den 44 år gamle skuespilleren ble onsdag pågrepet etter at tiltalen mot ham var blitt levert til domstolen i Los Angeles dagen før. Etter noen timer ble han løslatt mot kausjon. Rettssaken er berammet til å starte 18. september.

Tiltalen mot Masterson kom etter en tre år lang etterforskning. Han mistet i 2017 rollen i Netflix-serien «The Ranch» etter at det ble kjent at han var under etterforskning for flere voldtekter. Tiltalen som er oversendt retten, omfatter tre voldtekter – mot en 23-årig kvinne i 2001, og mot en 28 år gammel kvinne og 23-årig kvinne i 2003.

To andre voldtekter som politiet hadde etterforsket, ble utelatt fra tiltalen fordi den ene ble ansett for å ha for svake bevis og den andre fordi forholdet var foreldet.

Masterson har hele tiden nektet for beskyldningene og gjentok sin uskyld via forsvareren, advokat Tom Mesereau, onsdag.

– Mr. Masterson og hans kone er selvfølgelig i sjokk over at disse snart 20 år gamle beskyldningene plutselig resulterer i en tiltale, men familien trøster seg med at nå vil sannheten komme fram. Alle som kjenner Masterson vet disse beskyldningene er falske, sa Meserau.