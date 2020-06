Treningssenteret i Trondheim lovte betalingsstopp. Så sjekket Henrik bankkontoen

Det sier Henrik Latsch. Før treningssentrene ble pålagt å stenge, skrev Easyfit følgende på sine nettsider:

«Som ansvarlig aktør velger EasyFit å stenge inntil videre meldinger fra Folkehelseinstituttet. Alle medlemskap er fryst og du vil ikke bli belastet i løpet av nedetiden.»

Nå reagerer Latsch på at han likevel er blitt trukket i løpet av stengeperioden.

– Blant de første

– Dette til tross for betryggende ord. Da jeg så beskjeden på nettsiden deres, var jeg trygg på at jeg ikke ville bli belastet. Jeg sjekket likevel nettsiden på nytt senere, og da var informasjonen slettet, sier han.

Mandag kunne treningssentrene igjen åpne dørene, etter å ha vært stengt i tre måneder. Daglig leder hos Easyfit, Håkon Stubø, sier at det stemmer at medlemskapene har løpt som vanlig.

– Sentrene har fortsatt sine faste utgifter som skal dekkes for at vi skal kunne tilby trening når dette er over. Vi har gjort alt vi kan for å kutte utgiftene mest mulig, men de fleste utgifter som forsikring, strøm, husleie og lignende er fortsatt den samme. De fleste sentrene våre har fått avslag på støtte fra staten og det å drive et lavprissenter innebærer minimale marginer, skriver Stubø i en e-post til Trd.by.

– Hvorfor valgte dere å gå tilbake på den opprinnelige beskjeden på Easyfits nettsider om fryste medlemskap?

– Da vi først stengte var vi blant de første treningssentrene som stengte dørene. Vi valgte å ta et samfunnsansvar ved å stenge dørene våre og vi gjorde det frivillig. Vi så for oss å holde stengt i noen dager og det er ingen overdrivelse å si at vi undervurderte hvor lenge dette ville vare. På grunn av dette valgte vi å stoppe belastninger, med en plan om at vi skulle åpne igjen noen dager senere.

Oppdaterte nettsiden

Stubø forklarer videre at de, som alle andre treningssentre, etter hvert ble pålagt å stenge av myndighetene. Da oppdaterte de informasjonen som var gitt på nettsidene sine.

– Vi åpnet for belastninger igjen ettersom vi ble pålagt å holde stengt. «Vendepunktet» på belastningene er altså før og etter påbud om å holde stengt. Vi har selvfølgelig forståelse for at enkelte ikke har ønsket å beholde medlemskapet på treningssenteret sitt og man har hatt muligheten til å melde seg ut om man har ønsket det.

Latsch har nå sagt opp sitt medlemskap hos Easyfit. Han reagerer på at han ikke fikk noen informasjon da treningssenteret valgte å gå tilbake på sin opprinnelige melding.

– Vi fikk aldri noen beskjed om at de endret kurs. Jeg sjekket nettsiden helt tilfeldig. Hadde de kommet med en kontrabeskjed, hadde det vært veldig fint. Men å begynne og trekke oss igjen, uten å gi beskjed, vil jeg kalle svindel, sier Latsch.

Stubø bekrefter at det ikke er sendt ut informasjon til kundene via e-post eller SMS.

– Vi har ikke sendt ut SMS eller e-post om at medlemskapene løper som vanlig. Vi har heller ikke sendt ut SMS eller e-post om at medlemmer ikke blir belastet. All informasjon er delt via vår nettside, skriver Stubø.

– Ikke heldig

Medie- og kommunikasjonsansvarlig i 3T, Monica Berg Stothard, forteller at ingen medlemmer har betalt for nedstengt tid hos dem, og at alle trener gratis fram til 1. august.

Fresh Fitness ga sine medlemmer tre alternativ – enten å betale som normalt, oppgradere medlemskapet sitt eller velge å fryse medlemskapet. Det opplyser daglig leder Lars Fredrik Strøm-Håkonsen.

Impulse skriver på sine nettsider at alle medlemmer vil få kompensasjon for betalt treningsavgift for halve mars og hele april. De sendte ikke trekk i mai og juni.

Håkon Stubø hos Easyfit understreker at den opprinnelige beskjeden om at ingen ville bli belastet i nedetiden, kom i en tid hvor det kom ny informasjon fra myndighetene daglig.

– Det er verken heldig eller ønskelig at enkelte medlemmer har misforstått informasjonen. Vi ser på løsninger for å belønne de som har valgt å beholde medlemskapet sitt gjennom stengetiden.

Skal ikke betale

Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, forklarer at man ikke skal betale for noe man ikke mottar.

– Som forbruker skal man ikke betale dersom treningssenteret har vært stengt. Det har man ingen plikt til, forklarer Skarderud, som samtidig anbefaler forbrukere å sjekke fakturaene sine. Den kan nemlig være på etterskudd.

Når det kommer til hvorvidt en aktør er pliktig til å gi ut informasjon om stenging, sier Skarderud følgende:

– Dette går nok mer på kundeservice. Det er god kundeservice å informere kundene sine både om at senteret vil stenges og hvilken betydning det har for kundeavtalene.