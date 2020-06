Russearrangør i Trondheim avlyser: - Vi har ikke råd til å betale tilbake hele summen nå

- Med restriksjonene som er nå, blir arrangement for maksimalt 200 personer for ekskluderende. Vi kan ikke tilsidesette 2000 andre. Det er heller ikke økonomi i det, og vi har tapt mye penger allerede.

Det sier Geir Arne Torgersen i Fastlane, som skulle arrangere russetida for årets russ i Trøndelag. På grunn av koronasituasjonen og myndighetenes restriksjoner ble Fastlane i samråd med russen enige om å utsette den offisielle feiringa til etter 15. juni.

Tirsdag bekrefter Torgersen at det ikke blir noe av.

Må refundere i to omganger

Ifølge Torgersen hadde nærmere 1000 russ kjøpt billetter til russearrangementene før koronaen inntraff.

- Nå har vi starta opp refusjon for billettene. Vi vil refundere 100 prosent, men er nødt til å dele det opp i to. Vi begynner å sende ut refusjonskjema, og betaler tilbake halvparten først. Akkurat nå har vi ikke råd til å betale tilbake hele summen på én gang.

Han har foreløpig ikke oversikt over omfanget av det økonomiske tapet, og forklarer at de vil søke kompensasjon for tapte billettinntekter. Søknad om økonomisk støtte fra Trondheim kommune har ikke ført fram.

- Fikk feira bra i mai

Fastlane har hatt fortløpende dialog med skolepresidentene og de største russegruppene, og Torgersen sier at de fleste har vært forberedt på avlysning i juni.

- Jeg har fått inntrykk av at de egentlig gjorde seg ferdig med feiringa i mai. Det har vært få spørsmål om arrangementer.

Andreas Ryggvik Karlsen, president for russen ved Thora storm videregående skole, tror russen fikk feira bra i mai, til tross for omstendighetene.

- Så lenge man får tilbake pengene man har brukt, antar jeg at de fleste synes det går fint. Selv om det hadde vært fett med arrangement også, skriver han i en sms til Trd.by.

- Hvordan vil du oppsummere feiringa årets russekull endte opp med?

- For min del var det veldig artig, men det gjelder jo garantert ikke alle.

I gang med fadderuke og neste års russ

Vanligvis er det fadderuke og arbeid knyttet opp mot linjeforeninger Fastlane jobber med. De har allerede nå begynt å tenke ut planer for neste års russ, men først har Torgersen fokus på en eventuell fadderuke i høst.

- Vi håper at ting går mer tilbake til normalen rundt 1. september. Vi har en plan om å få med linjeforeningene til å utsette til da. Vi har i alle fall en plan for 3. til 12. september.

Selv om årets russearrangement gikk i vasken, vil Fastlane gi det et nytt forsøk for neste års russ.

- Vi går på med et nytt år. Vi har stor tro på det vi holder på med, og russen trenger det, sier Torgersen.